IMD Alert 13 August: मौसम विभाग ने जारी किया 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 3 घंटे में आ सकती है बारिश

जयपुर। राजस्थान में इन दिनों भारी बारिश का दौर थमा हुआ है। लेकिन अब बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने वाला है। मौसम विभाग ने अब 16 अगस्त को राजस्थान के दो संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।

मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह का बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत 16 अगस्त को उदयपुर व कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान के 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढोत्तरी देखने को मिलेगी।

मौसम विभाग के अनुसार कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को और कोटा व उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है।