IMD Alert 18 September: राजस्थान के 2 जिलोंं में भारी, 13 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट, देर रात तक होगी झमाझम

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मानसून विदा हो रहा है। लेकिन साथ ही विदाई का तोहफा भी देकर जा रहा है। इस तोहफे में मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 15 जिलों में अगले तीन घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।