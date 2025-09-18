Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Alert 18 September: राजस्थान के 2 जिलोंं में भारी, 13 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट, देर रात तक होगी झमाझम

Rain Alert In Rajasthan: मौसम विभाग ने 18 सितम्बर को शाम को तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत दौसा, टोंक, अलवर व झालावाड़ में तेज बारिश की संभावना है। इन चारों जिलों को ओरेंज श्रेणी में रखा है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 18, 2025

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मानसून विदा हो रहा है। लेकिन साथ ही विदाई का तोहफा भी देकर जा रहा है। इस तोहफे में मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 15 जिलों में अगले तीन घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

इसमें दो जिलों में भारी व 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।


मौसम विभाग ने 18 सितम्बर को रात्रि 7.25 बजे अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत जयपुर व चित्तौडगढ़़ जिलों में तेज बारिश की संभावना है। इन चारों जिलों को ओरेंज श्रेणी में रखा है।

rain alert imd


वहीं धौलपुर,दौसा, अलवर, झालावाड़, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, उदयपुर, राजसमंद, झुुंझुनूं जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

इन जिलों में आज हुई है बारिश
अभी तक उदयपुर व करौली से बारिश की समाचार है। इन जिलों में सुबह से बारिश हो चुकी है। झालावाड़ में झालारापाटन में भी बारिश के समाचार है।

Rajasthan New Land Allotment Policy implemented notification issued changes for hotels and resorts

Published on:

18 Sept 2025 07:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert 18 September: राजस्थान के 2 जिलोंं में भारी, 13 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट, देर रात तक होगी झमाझम

