IMD Alert: राजस्थान के इन दो जिलों में 18 व 19 अगस्त को भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट रहें

Heavy Rainfall Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में इन दिनों मौसम एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों ट्रप लाइन राजस्थान से गुजर रही है। इस कारण भारी बारिश की संभावनाएं भी बन रही है।
दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 से 21 अगस्त तथा बीकानेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में 16 से 22 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने की संभावना है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने चेतावनी दी है कि आगामी 18 अगस्त को राजस्थान के उदयपुर व राजसमंद जिले में अतिभारी बारिश की संभावना जताई है।
इसके अलावा 19 अगस्त की बात की जाए तो उदयपुर, राजसमंद और सिरोही जिले में अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
मौसमी ट्रफ लाइन इस समय बीकानेर, कोटा, दमोह, बिलासपुर से होकर गुजर रही है और हवाओं के कारण दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम-मध्य के आसपास के क्षेत्रों पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है।