IMD Alert: राजस्थान के 23 जिलों में एक साथ बारिश की चेतावनी, जाते-जाते भिगोकर मानेगा मानसून, 3 घंटे के अंदर भारी बारिश की संभावना

जयपुर। राजस्थान में शुरू हुई बारिश ने अब जोर पकड़ लिया है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में रोजाना हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं कुछ जिलों में भारी से अतिभारी बारिश भी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश शुरू हो सकती है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 3 घंटे के भीतर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं एक-दो दौर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किमी प्रतिघंटा हो सकती है।
इसके अलावा मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और सिरोही जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश के दौरान मेघगर्जना के साथ कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।
बारिश के दौरान मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि मेघगर्जना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्विच बंद रखें।
दरअसल, मानसून अब धीरे-धीरे वापसी कर रहा है। पश्चिमी राजस्थान से मानसून पूरी तरह विदा ले चुका है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भी कुछ इलाकों से मानसून निकल चुका है। इस बीच राजस्थान के पूर्वी हिस्से में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी 22 सितंबर तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का दौर जारी रह सकता है।
पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भीलवाड़ा व बूंदी जिलों में भारी बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक बारिश बिजोलिया (भीलवाड़ा) में 100.0 मिलीमीटरदर्ज हुई। आगामी दिनों में भी पश्चिमी राजस्थान में बारिश होने की संभावना नहीं है।