IMD Alert: राजस्थान के 5 जिलों में देर रात तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: इधर अब मौसम विभाग ने शाम सात बजे तीन घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक, बारां जिले व आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और कहीं-कहीं भारी बारिश व आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।