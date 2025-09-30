Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert: राजस्थान के 5 जिलों में देर रात तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: इधर अब मौसम विभाग ने शाम सात बजे तीन घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक, बारां जिले व आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और कहीं-कहीं भारी बारिश व आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Sep 30, 2025

Rajasthan Weather Update IMD Issues Alert

Rajasthan Weather Update

rain alert rajasthan: जयपुर। राजस्थान में आज यानी तीस सितम्बर को सुबह से मौसम बदला हुआ है। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश हुई है। जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में तो भारी बारिश हो चुकी है।


इधर मौसम विभाग ने आज सुबह से लेकर शाम सात बजे तक दस अलर्ट जारी कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आज बीस से अधिक जिलों में ओरेंज व यलो अलर्ट जारी है।


इधर अब मौसम विभाग ने शाम सात बजे तीन घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक, बारां जिले व आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने और कहीं-कहीं भारी बारिश व आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।

साथ ही तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी।
इसके अलावा अजमेर, पाली, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, नागौर, कोटा, बूंदी, चूरू, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

