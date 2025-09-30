IMD Alert: राजस्थान के 21 जिलों में बारिश का ‘डबल अलर्ट’, 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

21 जिलों में बारिश का अलर्ट (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है, मंगलवार दोपहर से ही प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर भारी बारिश दर्ज हो सकती है।
मौसम विभाग ने जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक, बारां जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने और एक दो दौर भारी वर्षा के होने की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है। साथ ही तेज सतही हवा (अपेक्षित हवा की गति 30-40Kmph) की संभावना है।
इसके अलावा मौसम विभाग ने अजमेर, पाली, झुंझुनू, सीकर, अलवर, नागौर, कोटा, बूंदी, चूरू, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 20-30 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। कहा है कि पेड़ों के नीचे शरण न लें। जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें, बरसाती नालों/रपट/मौसमी नदियों के पुल पर वाहन चालक सावधानी पूर्वक संचालन करें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।
बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बना नया परिसंचरण तंत्र आज पूरी तरह सक्रिय है। बीते कई दिनों बाद प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 4-5 दिनों तक प्रदेश के अंदर बारिश का दौर जारी रह सकता है।
पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं नागौर, झुन्झुनूं जिलों में भारी बारिश हुई। राज्य में सर्वाधिक बारिश नावां में 102 मिलीमीटर हुई। राजस्थान में अधिकतम तापमान जैसलमेर में 39.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.8 डिग्री रहा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग