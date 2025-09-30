IMD Alert: राजस्थान के 21 जिलों में बारिश का ‘डबल अलर्ट’, 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक, बारां जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने और एक दो दौर भारी वर्षा के होने की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है। साथ ही तेज सतही हवा (अपेक्षित हवा की गति 30-40Kmph) की संभावना है।