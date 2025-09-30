Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान के 21 जिलों में बारिश का ‘डबल अलर्ट’, 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

IMD Alert: मौसम विभाग ने जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक, बारां जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। इसके अलावा 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है।

2 min read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Sep 30, 2025

Rain in Rajasthan

21 जिलों में बारिश का अलर्ट (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है, मंगलवार दोपहर से ही प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर भारी बारिश दर्ज हो सकती है।

मौसम विभाग ने जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक, बारां जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने और एक दो दौर भारी वर्षा के होने की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है। साथ ही तेज सतही हवा (अपेक्षित हवा की गति 30-40Kmph) की संभावना है।

इन जिलों में बारिश का 'येलो अलर्ट'

इसके अलावा मौसम विभाग ने अजमेर, पाली, झुंझुनू, सीकर, अलवर, नागौर, कोटा, बूंदी, चूरू, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 20-30 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है।

मौसम विभाग की आमजन से अपील

मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। कहा है कि पेड़ों के नीचे शरण न लें। जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें, बरसाती नालों/रपट/मौसमी नदियों के पुल पर वाहन चालक सावधानी पूर्वक संचालन करें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।

4-5 दिन और बारिश होने की संभावना

बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बना नया परिसंचरण तंत्र आज पूरी तरह सक्रिय है। बीते कई दिनों बाद प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 4-5 दिनों तक प्रदेश के अंदर बारिश का दौर जारी रह सकता है।

बीते 24 घंटे का मौसम अपडेट

पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं नागौर, झुन्झुनूं जिलों में भारी बारिश हुई। राज्य में सर्वाधिक बारिश नावां में 102 मिलीमीटर हुई। राजस्थान में अधिकतम तापमान जैसलमेर में 39.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.8 डिग्री रहा।

ये भी पढ़ें

धुंआधार बारिश कराने आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल, IMD अलर्ट
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IMD latest forecast

राजस्थान में बाढ़

weather alert

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 07:46 pm

Published on:

30 Sept 2025 07:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: राजस्थान के 21 जिलों में बारिश का ‘डबल अलर्ट’, 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बात: किताबें पढ़ने को प्रेरित करने के लिए किस तरह के प्रयासों की जरूरत है?

ओपिनियन

जयपुर: स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी, यात्रियों में मची चीख-पुकार, 12 घायल

जयपुर

सही मायनों में सत्य और नए रहस्योंको खोजने की कला है ‘अनुवाद’

ओपिनियन

कलयुग के दशानन से लड़कर सच्ची विजय हासिल करें

ओपिनियन

Rajasthan: बदला मौसम का मिजाज, जयपुर में मूसलाधार बारिश, इन जिलों में झमाझम, मौसम विभाग का ताजा अलर्ट जारी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.