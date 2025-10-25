सावधान : फिर तांडव मचाएगा मौसम, 26-27 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी, IMD का नया अलर्ट जारी

IMD heavy rain alert (File photo- Patrika)
जयपुर। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में 26 से 27 अक्टूबर के बीच गरज-चमक (Thunderstorm/Lightning) के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वर्तमान में एक अवदाब (Depression) मध्य-पूर्व अरब सागर और एक अन्य अवदाब दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 27 अक्टूबर से उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय होने की संभावना है।
इन तंत्रों के प्रभाव से दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 25 से 29 अक्टूबर के दौरान मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसका अधिक प्रभाव 27 और 28 अक्टूबर को होने की संभावना है।
25 अक्टूबर को उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 26 और 27 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश की आशंका है।
इन दो दिनों के दौरान कोटा, उदयपुर और आस-पास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। विभाग ने 28-29 अक्टूबर को भी दक्षिण-पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं राज्य के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
