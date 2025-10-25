सावधान : फिर तांडव मचाएगा मौसम, 26-27 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी, IMD का नया अलर्ट जारी

इन दो दिनों के दौरान कोटा, उदयपुर और आस-पास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। विभाग ने 28-29 अक्टूबर को भी दक्षिण-पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं राज्य के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।