Rajasthan: आंदोलनकारी किसानों की सीधी चेतावनी, राजस्थान के इस बांध से रोक देंगे पानी की आपूर्ति

उन्होंने कहा कि बेनीवाल किसानों के इस आन्दोलन की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। वे कलक्टर से बातचीत कर उन्हें धरना स्थल पर भेजने का प्रयास भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो वे स्वयं भी यहां पहुंच कर किसानों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। धरना स्थल पर किसानों ने सरकार को सद्बुद्धी देने के लिए सामूहिक प्रार्थना की। उन्होंने मांगे नहीं माने जाने की दशा में मातृकुण्डिया बांध से हिन्दुस्तान जिंक दरीबा के पानी को रोक देने की चेतावनी भी दी।