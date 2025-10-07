Rajasthan News : रमेश रूलानिया हत्याकांड पर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, सरकार से की यह मांग

हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा 'डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन में उद्यमी रमेश रुलानिया की गोली मारकर हुई हत्या के मामले ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि प्रदेश में जंगलराज कायम है। पहले रमेश रुलानिया को धमकी दी जाती है और कुछ महीनों के अंतराल के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। एक कथित अपराधी के नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली जाती है। सवाल यह है कि तकनीक के इस युग में इस तरह कोई धमकी देता और हत्या करने के बाद पोस्ट करता है तो सीधे सरकार को चुनौती है। क्योंकि जहां से धमकी मिली वहां से तकनीकी विश्लेषण करके अपराधियों के खिलाफ,अपराधियों की मदद करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो आज यह हालात नहीं होते। अपराधियों का बढ़ता हौंसला आमजन के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। 2005-06 के समय से ही डीडवाना-कुचामन क्षेत्र में गिरोह पनपने शुरू हुए और सरकारों ने समय रहते ऐसे अपराधिक तत्वों को कुचला नहीं तो अब आपराधिक तत्व समाज के लिए नासूर बन गए।