Rajasthan News : रमेश रूलानिया हत्याकांड पर सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, सरकार से की यह मांग

फोटो: सोशल मीडिया
जयपुर। डीडवाना-कुचामन जिले में बाइक शोरूम और होटल व्यवसायी रमेश रूलानिया की जिम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के सदस्य वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली। हांलाकि राजस्थान पत्रिका इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। इस पोस्ट में चारण ने खुलेआम धमकी दी कि जो उनकी बात को अनसुना करेगा, उसकी बारी आएगी। इस हत्याकांड के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।
हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा 'डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन में उद्यमी रमेश रुलानिया की गोली मारकर हुई हत्या के मामले ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि प्रदेश में जंगलराज कायम है। पहले रमेश रुलानिया को धमकी दी जाती है और कुछ महीनों के अंतराल के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। एक कथित अपराधी के नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली जाती है। सवाल यह है कि तकनीक के इस युग में इस तरह कोई धमकी देता और हत्या करने के बाद पोस्ट करता है तो सीधे सरकार को चुनौती है। क्योंकि जहां से धमकी मिली वहां से तकनीकी विश्लेषण करके अपराधियों के खिलाफ,अपराधियों की मदद करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो आज यह हालात नहीं होते। अपराधियों का बढ़ता हौंसला आमजन के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। 2005-06 के समय से ही डीडवाना-कुचामन क्षेत्र में गिरोह पनपने शुरू हुए और सरकारों ने समय रहते ऐसे अपराधिक तत्वों को कुचला नहीं तो अब आपराधिक तत्व समाज के लिए नासूर बन गए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कहना चाहता हूं कि समय की तो यही मांग है कि पुलिस ऐसे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अपराधियों में कानून का भय कायम करें। अन्यथा आने वाले दिनों में जंगलराज बढ़ेगा जो सभ्य समाज के लिए तो घातक बनेगा ही मगर सरकार और पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बनेगा। स्थानीय नावां के विधायक जो राजस्थान सरकार में मंत्री है उन्होंने कहा है कि दिवंगत रमेश रुलानिया उनके पारिवारिक व्यक्ति थे ऐसे में जब मंत्री के परिवार के लोग ही अपराधियों से सुरक्षित नहीं है तो आम जन ऐसे अपराधियों से खुद की सुरक्षा को लेकर सरकार से क्या अपेक्षा रखेगा। इस हत्याकांड के बाद जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है और स्थानीय लोग आंदोलित है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के सदस्य भी पीड़ित परिवार के साथ धरने में मौजूद है, मैं सरकार व पुलिस के उच्च अधिकारियों को यह कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे'।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग