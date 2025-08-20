Monsoon: बंगाल की खाड़ी में बन रहा ऐसा तंत्र, ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, जानिए 21, 22, 23, 24 अगस्त की चेतावनी

विभाग के अनुसार 21 अगस्त को बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, 22 अगस्त को बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, 23 अगस्त को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, कोटा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और 24 अगस्त को बारां, करौली, कोटा और सवाईमाधोपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 23 अगस्त को करौली, सवाईमाधोपुर और टोंक में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।