Monsoon: बंगाल की खाड़ी में बन रहा ऐसा तंत्र, ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, जानिए 21, 22, 23, 24 अगस्त की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनने के कारण राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 20, 2025

heavy rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में आगामी 2-3 दिन उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

बारिश का येलो अलर्ट जारी

अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनने के कारण राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के भीतर प्रदेश के श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, भरतपुर, करौली, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

23 को अति भारी बारिश की चेतावनी

विभाग के अनुसार 21 अगस्त को बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, 22 अगस्त को बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, 23 अगस्त को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, कोटा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और 24 अगस्त को बारां, करौली, कोटा और सवाईमाधोपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 23 अगस्त को करौली, सवाईमाधोपुर और टोंक में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।

20 Aug 2025 04:09 pm

