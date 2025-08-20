जालोर-सिरोही को कब मिलेगा सुजलाम-सुफलाम नहर का पानी? सांसद ने PM के बाद अब अमित शाह के समक्ष उठाया मुद्दा​

पत्र में सांसद चौधरी ने बताया कि खोसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितंबर 1965 के अनुसार गुजरात राजस्थान के बीच बोर्डर पर कडाणा बांध निर्माण प्रस्तावित था। 1 अक्टूबर 1966 को राजस्थान एवं गुजरात सरकार के बीच माही जल बंटवारा समझौता में कडाणा बांध का निर्माण हुआ। समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले को नर्मदा परियोजना से पानी मिलने के बाद कडाणा बांध का पानी जालोर जिले को मिलना था। वर्ष 2005 में नर्मदा का पानी गुजरात के खेड़ा जिले को मिल रहा है।