Rain Alert: मानसून की विदाई के बीच बना नया तंत्र, 18-19-20-21-22 सितंबर को झमाझम बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

17 सितम्बर से एक नया मौसम तंत्र बनने से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से विदा हो गया है। इस बीच विभाग ने 17 सितंबर से 20 सितंबर तक उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने आसार जताए हैं।