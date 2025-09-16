Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rain Alert: मानसून की विदाई के बीच बना नया तंत्र, 18-19-20-21-22 सितंबर को झमाझम बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 17 सितम्बर से एक नया मौसम तंत्र बनने से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 16, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। हवा में नमी कम होने ओर पश्चिमी हवाएं चलने से जल्द ही मानसून के जाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार तीन-चार दिन अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव आएगा।

यहां बारिश का अलर्ट

17 सितम्बर से एक नया मौसम तंत्र बनने से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से विदा हो गया है। इस बीच विभाग ने 17 सितंबर से 20 सितंबर तक उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने आसार जताए हैं।

Jalore News: ग्रामीणों ने रोका, नहीं माना चालक, रपट में बह गई निजी बस, बाल-बाल बची यात्रियों की जान
जालोर
bus swept away in Jalore

IMD का येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार 21-22 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। विभाग ने 18 सितंबर को बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और 19 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगड़, सलूंबर में मेगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।

Monsoon: 10 साल में पहली बार जल्द हो रही मानसून की विदाई, पश्चिमी राजस्थान से वापसी शुरू, अगले 2-3 दिन में दिखाएगा असर
जयपुर
Monsoon Withdrawal

rajasthan news

rajasthan news in hindi

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

16 Sept 2025 05:53 pm

16 Sept 2025 05:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: मानसून की विदाई के बीच बना नया तंत्र, 18-19-20-21-22 सितंबर को झमाझम बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

