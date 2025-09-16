Rain Alert: मानसून की विदाई के बीच बना नया तंत्र, 18-19-20-21-22 सितंबर को झमाझम बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। हवा में नमी कम होने ओर पश्चिमी हवाएं चलने से जल्द ही मानसून के जाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार तीन-चार दिन अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव आएगा।
17 सितम्बर से एक नया मौसम तंत्र बनने से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से विदा हो गया है। इस बीच विभाग ने 17 सितंबर से 20 सितंबर तक उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने आसार जताए हैं।
मौसम विभाग के अनुसार 21-22 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। विभाग ने 18 सितंबर को बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और 19 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगड़, सलूंबर में मेगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।