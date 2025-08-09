Rain Alert: 60 मिनट में बदल सकता है मौसम, मेघगर्जन-आकाशीय बिजली-बारिश और तेज हवा का बड़ा अलर्ट जारी

आज राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में हल्की मध्मय बरसात और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में बारिश की गतिविधियां में तेजी आने और भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।