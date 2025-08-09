9 अगस्त 2025,

शनिवार

Rain Alert: 60 मिनट में बदल सकता है मौसम, मेघगर्जन-आकाशीय बिजली-बारिश और तेज हवा का बड़ा अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिकत वर्षा दौसा जिले के महुआ में 71 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 38.7 डिग्री दर्ज किया गया।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 09, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में मानसून की बारिश फिलहाल थमी हुई है। बारिश थमने के कारण उर्मी और उसम का असर बढ़ चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने रक्षाबंधन के दिन प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिर सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक घंटे के भीतर अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।

Rajasthan-Weather-Today

महुवा में सर्वाधिक बारिश (Rain in Rajasthan)

बीते 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिकत वर्षा दौसा जिले के महुआ में 71 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 38.7 डिग्री दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में 11 अगस्त से कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

भारी बारिश की चेतावनी (Heavy Rain Alert)

आज राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में हल्की मध्मय बरसात और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में बारिश की गतिविधियां में तेजी आने और भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।

Published on:

09 Aug 2025 06:18 pm

Rain Alert: 60 मिनट में बदल सकता है मौसम, मेघगर्जन-आकाशीय बिजली-बारिश और तेज हवा का बड़ा अलर्ट जारी

