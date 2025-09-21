Rain Alert: तूफानी हवा के साथ फिर तांडव मचाएगा मानसून, भारी बारिश की चेतावनी, IMD अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर चल रहा है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले और आसपास के क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और प्रतापगढ़ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। विभाग ने यहां मेघगर्जन और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ सवाईमाधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है इससे नदी नाले उफान पर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारी बारिश से क्षेत्र की बनास एवं अन्य नदियों में पानी आने एवं बीसलपुर और ईसरदा बांध से एक बार फिर से पानी छोड़े जाने के कारण चौथ का बरवाड़ा से शिवाड़ सड़क मार्ग बंद हो गया है।
यह वीडियो भी देखें
इसके चलते हजारों लोगों को 25 किलोमीटर दूर शिवाड़ जाने के लिए 70 किलोमीटर दूर टोंक होकर आवागमन करना पड़ रहा है। सूत्रों ने बताया कि लगातार बारिश के चलते इस मार्ग की दोनों क्षतिग्रस्त रपटों पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बावजूद नदी पार करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पुलिस बल की तैनाती नहीं होने से कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है।