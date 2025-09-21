Rain Alert: तूफानी हवा के साथ फिर तांडव मचाएगा मानसून, भारी बारिश की चेतावनी, IMD अलर्ट जारी

वहीं दूसरी तरफ सवाईमाधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है इससे नदी नाले उफान पर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारी बारिश से क्षेत्र की बनास एवं अन्य नदियों में पानी आने एवं बीसलपुर और ईसरदा बांध से एक बार फिर से पानी छोड़े जाने के कारण चौथ का बरवाड़ा से शिवाड़ सड़क मार्ग बंद हो गया है।