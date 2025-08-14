Rain Alert: 120 मिनट में टूटकर बरस सकते हैं बादल, तूफानी हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ तेज हवा का भी दौर चल सकता है।
विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर झुंझुनूं, सीकर, टोंक, अजमेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं जयपुर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। विभाग ने इस जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
यह वीडियो भी देखें
वहीं गुरुवार सुबह दौसा जिले में झमाझम बारिश हुई। सिकराय, महुवा, बांदीकुई और लालसोट क्षेत्र में बौछारें पड़ीं। अलवर शहर के साथ ही चिकानी, रामगढ़, बहादुरपुर सहित कई अन्य जगहों पर भी हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही भरतपुर के बयाना में अलसुबह दो घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। धौलपुर जिले में बुधवार रात से ही बारिश का दौर जारी है।