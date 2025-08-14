Rain Alert: 120 मिनट में टूटकर बरस सकते हैं बादल, तूफानी हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी

विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर झुंझुनूं, सीकर, टोंक, अजमेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।