Independence Day 2025: जोधपुर में CM भजनलाल फहराएंगे तिरंगा, हेलिकॉप्टर बरसाएंगे फूल, सुरक्षा घेरे में स्टेडियम

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश की अगुवाई में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इनके अलावा पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार बंसल, अमित जैन, शाहीन सी व एसीपी हेमंत कलाल सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इनके साथ ही आइपीएस मोनिका सेन, अजयसिंह राठौड़, असीमा वासवानी, पाटिल अभिजीत तुलसीराम, जतिन जैन, माधव उपाध्याय और प्रतीक सिंह को भी जोधपुर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।