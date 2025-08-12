Independence Day 2025: जोधपुर में CM भजनलाल फहराएंगे तिरंगा, हेलिकॉप्टर बरसाएंगे फूल, सुरक्षा घेरे में स्टेडियम

राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के दौरान एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। 15 अगस्त को जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे।
मुख्य कार्यक्रम के एक दिन पहले मेहरानगढ़ किले में 14 अगस्त को एट होम कार्यक्रम और ड्रोन ड्रोन शो का आयोजन होगा। शाम को अशोक उद्यान में सांस्कृतिक संध्या होगी। कलक्टर गौरव अग्रवाल ने मंगलवार को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी दी। स्टेडियम में लगभग 20 हजार लोग इस आयोजन में शिरकत करेंगे।
कलक्टर ने बताया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सबसे पहले सर्किट हाउस में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके बाद वे शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडा रोहण करेंगे।
मुख्य समारोह से एक दिन पहले 14 अगस्त की शाम को मेहरानगढ में एटहोम कार्यक्रम के दौरान होने वाला ड्रोन शो विशेष आकर्षण रहेगा। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को बताया जाएगा। इसके साथ ही अशोक उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
सुरक्षा व्यवस्था के तहत एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस, मेहरानगढ़ और अशोक उद्यान तक चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। समारोह की भव्यता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और ध्वजारोहण कार्यक्रम में इस बार विभिन्न प्रकार के नवाचार देखने को मिलेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में देखने को मिलते हैं।
कलक्टर सहित जेडीए, निगम आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्टेडियम का दौरा किया। इस दौरान एयरफोर्स के अधिकारी भी साथ रहे। कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए देर शाम तक अधिकारी स्टेडियम में ही मौजूद रहे।
जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जोधपुर में 11 आईपीएस अधिकारियों के साथ 22 सौ से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान तैनात किए जाएंगे। इसमें से पुलिस कमिश्नरेट के 1650 और 664 अधिकारी-जवान दूसरे जिले व एजेंसियों के शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में बुधवार शाम से प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश की अगुवाई में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इनके अलावा पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार बंसल, अमित जैन, शाहीन सी व एसीपी हेमंत कलाल सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इनके साथ ही आइपीएस मोनिका सेन, अजयसिंह राठौड़, असीमा वासवानी, पाटिल अभिजीत तुलसीराम, जतिन जैन, माधव उपाध्याय और प्रतीक सिंह को भी जोधपुर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य समारोह बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में होगा। ऐसे में स्टेडियम सुरक्षा घेरे में है। चारों तरफ जगह-जगह पुलिस व आरएसी जवान लगाए गए हैं। चारों तरफ पुलिस की लगातार गश्त की जा रही है। स्टेडियम में बुधवार शाम से प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। पुलिस व जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को अंतिम पूर्वाभ्यास किया जाएगा।