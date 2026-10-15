Weather Update 16 Oct : मौसम विभाग का ताजा अपडेट, 16 अक्टूबर को जयपुर, भरतपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते सप्ताह के दौरान पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई तथा पूर्वी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। राज्य में पिछले सप्ताह के दौरान दीर्घावधि वर्षा के औसत से 59 प्रतिशत कम दर्ज की गई है।

पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में वर्षा की स्थिति निम्न प्रकार है - वर्षा 9 अक्टूबर 15 अक्टूबर 2026

उपखंड/ राज्य - वास्तविक वर्षा (मिमी) - सामान्य वर्षा (मिमी) -सामान्य से विचलन (%)

राजस्थान - 1.1 - 2.7 - -59

पूर्वी राजस्थान - 0.1 - 4.7 - -99

पश्चिमी राजस्थान - 1.9 - 1.2 - 64