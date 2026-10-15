Rajasthan : नेहा बोरा, INDI गठबंधन और इमरान खान मामले पर शेखावत का सीधा जवाब, बताया-पंचायत चुनाव रिजल्ट पर क्या कहेगी कांग्रेस

Rajasthan Politics : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Politics : राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज गति से हो रही है। जल्द ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर तीख बयान देते हुए कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम वे चुनावी मैदान में तो उतरे हैं, लेकिन मैं आपको अभी से बता सकता हूं कि नतीजे क्या होंगे और नतीजे आने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। केंद्रीय शेखावत ने कहा पहले वे दावा करते थे कि EVM का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को 'मैनेज' कर लिया गया है। पिछली बार उन्होंने शिकायत की थी कि परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया में खामियां थीं। इस बार, वे शायद यह दावा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करके और धांधली करके चुनाव जीता है।
आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था के पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाकर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। इस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह व्यवस्था पहले से ही लागू थी। सुप्रीम कोर्ट ने बस इसे स्पष्ट किया है। मेरा मानना है कि यह स्पष्टीकरण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की जानी चाहिए।
बांग्लादेश में छात्र आंदोलन से प्रेरित होकर भारत में भी ऐसा आंदोलन खड़ा करने की बात कहने के बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा विवादों में आ गई हैं। AISA अध्यक्ष नेहा बोरा के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज फिर दोहराता हूं, अभी जो कुछ हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी शामिल हैं, वह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संकट पैदा करने की कोशिश है। यह बात सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जिनका आपने जिक्र किया है, बल्कि यह पूरा आंदोलन बहुत सोच-समझकर रचा गया है। लेकिन यह भारत है, इसे बांग्लादेश में बदलने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां के हालात अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं और नतीजे भी अलग ही होंगे।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 'INDI' गठबंधन अवसरवादियों का एक ऐसा समूह था, जिन्हें लोकतंत्र की लड़ाई में जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। ये लोग केवल अपनी मजबूरी के कारण एक साथ आए हैं। राज्यों में ये एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहां आकर एकता का दिखावा करने की कोशिश करते हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में ये एक-दूसरे के खिलाफ ज़हर उगलते हैं, जबकि यहां एकजुट दिखने के लिए हाथ मिला लेते हैं।
शेखावत ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, इन्होंने कई अलग-अलग आंदोलन किए हैं, जो सभी एक ही एजेंडे पर केंद्रित रहे हैं। कभी ये राफेल डील को लेकर विरोध करते हैं, तो कभी 'संविधान बचाने' का दावा करते हैं या फिर चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन करते हैं।
अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए कहे जाने पर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत आता है और किसी आंदोलन में हिस्सा लेता है- चाहे वह सरकार, स्थापित व्यवस्था या संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ ही क्यों न हो, तो भारत में आने पर उनका यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे देश के आंतरिक मामलों में दखल न दें। कानून अपना काम कर रहा है, और उसे ऐसा ही करना चाहिए।
बताया जा रहा है कि मामला यह है कि मुंबई पुलिस ने अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ो नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर हुए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अभिनेता को हिरासत में भी लिया था।
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