IMD Rain Alert in Rajasthan : राजस्थान में तूफानी बारिश का अलर्ट: आज 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

IMD Rain Alert in Rajasthan : मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में आज (3 अगस्त) को तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में तूफानी बारिश का अलर्ट: स्कूलों में छुट्टी की घोषणा Alert of stormy rain in Rajasthan: Holiday declared in schools तूफानी बारिश की संभावना Chance of thunderstorms IMD Rain Alert in Rajasthan : जोधपुर, पाली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, और नागौर जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है।

भारी बारिश से नुकसान Damage due to heavy rain अजमेर के किशनगढ़ में तेज बारिश (Heavy rain) के कारण हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर गया है। सवाईमाधोपुर में भी तेज बारिश के चलते एक मकान ढह गया है। भीलवाड़ा, केकड़ी, और टोंक, जैलसमेर, बीकानेर जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर कलेक्टरों ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। आने वाले दिनों के लिए चेतावनी IMD Rain Alert in Rajasthan मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, आज शाम से अतिभारी बारिश (Very heavy rain) का दौर शुरू होने की संभावना है। कल (4 अगस्त) को कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अतिभारी बारिश (Very heavy rain) की आशंका जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मानसून की स्थिति Monsoon condition राजस्थान में मानसून (Monsoon in Rajasthan) अब तक औसत से 12 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1 जून से 2 अगस्त तक औसत बारिश 227.1 एमएम होती है, जबकि इस सीजन में अब तक 254.1 एमएम बारिश हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, लो प्रेशर के प्रभाव से जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 4 से 6 अगस्त के दौरान भारी और अति भारी बारिश की प्रबल संभावना है। pic.twitter.com/AwSDgx68AC — मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) August 2, 2024 जिला कलेक्टर श्री काना राम का शहर दौरा: जलभराव क्षेत्रों की जांच जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ श्री काना राम ने आज शहर का दौरा किया और विशेष रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों का गहराई से निरीक्षण किया। इस दौरान, उन्होंने स्थानीय निवासियों और दुकानदारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और कुशलक्षेम का हाल जाना। कलेक्टर ने SDM और नगर परिषद आयुक्त को आवश्यक निर्देश दिए, ताकि जलभराव की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरे के माध्यम से प्रशासन ने नागरिकों की समस्याओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता और तत्परता को स्पष्ट किया है मौसम में बदलाव झारखंड के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया है, जो अगले 48 घंटों में तीव्र होने और मध्यप्रदेश से होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 3 अगस्त से भारी बारिश (Heavy rain) की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। स्कूलों में छुट्टी की घोषणा Holiday announced in schools बीकानेर और जयपुर में तेज बारिश (Heavy rain) की संभावना के चलते शुक्रवार (2 अगस्त) को स्कूलों की छुट्टी रही। आज (3 अगस्त) को भी बीकानेर जिले में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। जैसलमेर, भीलवाड़ा, टोंक और केकड़ी में भी जिला कलेक्टरों ने छुट्टी की घोषणा की है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी Orange alert issued for heavy rain शनिवार को जयपुर, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, कोटा, और प्रतापगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, और सवाई माधोपुर में भारी बारिश की संभावना है। रविवार को अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर और पाली में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, जालोर, जोधपुर, और नागौर में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

