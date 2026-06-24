राजस्थान में मानसून एंट्री पर IMD अपडेट, जून के अंतिम सप्ताह में बारिश की गतिविधि में तेजी आने के मिले संकेत

बारिश के बावजूद राजस्थान में गर्मी का असर पूरी तरह कम नहीं हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर और बीकानेर में 40.8, श्रीगंगानगर में 40.2, करौली में 40.1, चित्तौड़गढ़ में 40.0 और जोधपुर शहर में 39.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। जयपुर में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, हालांकि कहीं-कहीं हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है।