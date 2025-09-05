Rajasthan Red Alert: जयपुर। राजस्थान के लिए आने वाले 48 घंटे किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि छह और सात सितम्बर को राज्य के सात जिलों में आसमान से आफत बरसने वाली है। हालात बिगड़ सकते हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है।
दरअसल, मध्यप्रदेश पर बना कम दबाव अब और गहराकर वेल माक्र्ड लो में बदल गया है। यह सिस्टम इस समय उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 48 घंटे में यह सिस्टम और ताकतवर होकर उत्तर-पश्चिम की ओर खिसकेगा और 7 सितम्बर की सुबह तक दक्षिण राजस्थान व उत्तरी गुजरात के ऊपर डिप्रेशन के रूप में केंद्रित हो जाएगा।
इस वजह से राजस्थान में मूसलधार से लेकर अतिभारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 6 सितम्बर को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर में रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं, 7 सितम्बर को बाड़मेर और जालोर में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश और बादलों के कहर की संभावना बनी हुई है।