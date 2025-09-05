इस वजह से राजस्थान में मूसलधार से लेकर अतिभारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 6 सितम्बर को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर में रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं, 7 सितम्बर को बाड़मेर और जालोर में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश और बादलों के कहर की संभावना बनी हुई है।