IMD Warning: अगले 48 घंटे राजस्थान के “आसमां पर आएगी आफत”, 7 जिलों में रेड अलर्ट घो​षित

Rajasthan Heavy Rainfall: राजस्थान पर दो दिन आफत की बरसात, सात जिलों में रेड अलर्ट घोषित। मौसम विभाग की चेतावनी। छह और सात सितम्बर को भारी तबाही ला सकती है बारिश।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 05, 2025

Photo- Patrika Network

Rajasthan Red Alert: जयपुर। राजस्थान के लिए आने वाले 48 घंटे किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि छह और सात सितम्बर को राज्य के सात जिलों में आसमान से आफत बरसने वाली है। हालात बिगड़ सकते हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है।

दरअसल, मध्यप्रदेश पर बना कम दबाव अब और गहराकर वेल माक्र्ड लो में बदल गया है। यह सिस्टम इस समय उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 48 घंटे में यह सिस्टम और ताकतवर होकर उत्तर-पश्चिम की ओर खिसकेगा और 7 सितम्बर की सुबह तक दक्षिण राजस्थान व उत्तरी गुजरात के ऊपर डिप्रेशन के रूप में केंद्रित हो जाएगा।

इस वजह से राजस्थान में मूसलधार से लेकर अतिभारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 6 सितम्बर को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर में रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं, 7 सितम्बर को बाड़मेर और जालोर में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश और बादलों के कहर की संभावना बनी हुई है।

05 Sept 2025 10:07 pm

05 Sept 2025 10:04 pm

