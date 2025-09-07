7 September Alert: आज कहर बनकर टूट सकता है मानसून, 4 जिलों में Red, 8 में Orange और 2 में Yellow अलर्ट जारी

Rain Red Alert: राजस्थान के कई जिलों में मानसून हाल-बेहाल कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार 7 सितंबर को जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर व आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी, अतिभारी बारिश व एक दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने रविवार को सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पाली, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, सलूंबर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अति भारी बारिश का ऑरेंज और प्रतापगढ़, फलोदी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक बारिश सांचोर में 210 एमएम दर्ज की गई।
इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के लिए भी नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर जिले और आप-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर, झुंझुनूं, चूरू, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।