7 September Alert: आज कहर बनकर टूट सकता है मानसून, 4 जिलों में Red, 8 में Orange और 2 में Yellow अलर्ट जारी

वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर, झुंझुनूं, चूरू, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।