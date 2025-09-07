Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

7 September Alert: आज कहर बनकर टूट सकता है मानसून, 4 जिलों में Red, 8 में Orange और 2 में Yellow अलर्ट जारी

Extremely Heavy Rain Red Alert: मौसम विभाग ने रविवार को सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 07, 2025

IMD rain alert
Play video
फाइल फोटो- पत्रिका

Rain Red Alert: राजस्थान के कई जिलों में मानसून हाल-बेहाल कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार 7 सितंबर को जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर व आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी, अतिभारी बारिश व एक दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है।

यहां रेड अलर्ट जारी (Rain Red Alert)

मौसम विभाग ने रविवार को सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पाली, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, सलूंबर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अति भारी बारिश का ऑरेंज और प्रतापगढ़, फलोदी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक बारिश सांचोर में 210 एमएम दर्ज की गई।

Dam Overflow: राजस्थान में पहली बार ओवरफ्लो हुआ यह बांध, ग्रामीणों ने की पूजा-अर्चना, गुड़-नारियल का प्रसाद बांटा
सिरोही
Batisa Nala Dam Overflow

भारी बारिश की चेतावनी (IMD Heavy Rain Warning)

इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के लिए भी नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर जिले और आप-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर, झुंझुनूं, चूरू, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

Jawai Dam: बांध के गेट खुलते ही जवाई ने दिखाया प्रचंड रूप, पुल टूटा, नदी किनारे बसे लोगों को हटाया
जालोर
strong flow in Jawai River

07 Sept 2025 04:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 7 September Alert: आज कहर बनकर टूट सकता है मानसून, 4 जिलों में Red, 8 में Orange और 2 में Yellow अलर्ट जारी

