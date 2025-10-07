CA स्टूडेंट्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इन 35 हजार छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, जानें पूरी डिटेल्स

Good News For CA Students: भारतीय CA संस्थान की ओर से जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का दायरा बढ़ता जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बनने का सपना देखने वाले देशभर के हजारों-लाखों स्टूडेंट्स के लिए खुशखबर है कि संस्थान ने कॉर्पस फंड की राशि को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है।