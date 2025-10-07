Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

CA स्टूडेंट्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इन 35 हजार छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, जानें पूरी डिटेल्स

CA बनने का सपना देखने वाले देशभर के हजारों-लाखों स्टूडेंट्स के लिए खुशखबर है कि संस्थान ने कॉर्पस फंड की राशि को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है।

2 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

image

रवि शंकर शर्मा

Oct 07, 2025

फोटो: पत्रिका

Good News For CA Students: भारतीय CA संस्थान की ओर से जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का दायरा बढ़ता जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बनने का सपना देखने वाले देशभर के हजारों-लाखों स्टूडेंट्स के लिए खुशखबर है कि संस्थान ने कॉर्पस फंड की राशि को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक इस फंड की राशि से मिलने वाली ब्याज की राशि से जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। पहले यह ब्याज राशि करीब 7-8 करोड़ रुपए होती थी। अब यह राशि करीब 35 करोड़ रुपए होगी।

ब्याज राशि का फायदा पहले करीब 15 हजार सीए स्टूडेंट्स को मिलता था। अब 35 हजार से अधिक सीए स्टूडेंट्स को यह फायदा मिलेगा। वर्तमान में पोर्टल पर काम चल रहा है।

अब परिवार की आय 5 लाख रुपए

सीए कोर्स की फीस करीब 80 हजार रुपए तक होती है। ऐसे में अब जरूरतमंद स्टूडेंट्स को करीब 96 हजार रुपए तक स्कॉलरशिप मिलेगी पहले उन सीए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती थी जिनके परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम है। अब इस क्राइटेरिया को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।

बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स की संख्या

ऐसे में पहले की तुलना में अब करीब 28 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप बजट और बढ़ जाएगा। साथ ही पहले की तुलना में 20 हजार से अधिक मेधावी और जरूरतमंद सीए स्टूडेंट्स को अधिक फायदा मिलेगा।

जनवरी 2026 से होगी लागू

500 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा। पहले चरण में सीए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन को सीए से अप्रूव्ड
करवाना होगा।
सीए डॉ. रोहित रूवाटिया, मेंबर, बोर्ड ऑफ स्टडीज और सेंट्रल काउंसिल मेंबर

खास-खास

  • 11 लाख सीए स्टूडेंट्स हैं
  • 25 हजार सीए स्टूडेंट्स हैं जयपुर में
  • 500 करोड़ रुपए का होगा अब कॉपर्स फंड
  • 35 करोड़ रुपए मिलेगी ब्याज राशि
  • 35 हजार स्टूडेंट्स को मिलेगा अब फायदा
  • जनवरी-2026 से शुरू करने की तैयारी

ये भी पढ़ें

सीए की तैयारी के लिए बेस्ट है राजस्थान का ये जिला, हर साल देश को दे रहा 200 Chartered Accountant
भीलवाड़ा
icai_bhilwara.jpg

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CA स्टूडेंट्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इन 35 हजार छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, जानें पूरी डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur News: जेडीए विस्तार में अफसरों और नेताओं की मनमानी चली, आइटीपीआइ के सुझाव दरकिनार

जयपुर

SMS Hospital Fire : जांच कमेटी पर उठे सवाल, जो सबसे जरूरी वही गायब, कब देंगे रिपोर्ट, तय नहीं

SMS Hospital Fire investigation committee questioned the most important elements are missing there is no fixed timeframe for submitting report
जयपुर

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम का यू-टर्न, महंगी बिजली डील रद्द, अब अफसरों पर होगी कार्रवाई या नहीं

Rajasthan Rajasthan Urja Vikas Nigam takes a U-turn expensive power deal cancels action against officers or not
जयपुर

SMS Fire: ‘मुझे भी बाहर ले चलो…बचा लो’, चीखती-चिल्लाती रही पत्नी लेकिन मैं बचा नहीं सका, बेबस बुजुर्ग को मिल गया जिंदगीभर का गम

जयपुर

SMS Hospital Fire : एसएमएस की घटना के बाद अन्य राज्यों पर एक नजर, कहीं फायर सेफ्टी फेल, कहीं इमरजेंसी निकास तक नहीं

SMS Jaipur incident Jaipur other states at a glance fire safety fails emergency exits are absent
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.