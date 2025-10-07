CA स्टूडेंट्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इन 35 हजार छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, जानें पूरी डिटेल्स

फोटो: पत्रिका
Good News For CA Students: भारतीय CA संस्थान की ओर से जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का दायरा बढ़ता जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बनने का सपना देखने वाले देशभर के हजारों-लाखों स्टूडेंट्स के लिए खुशखबर है कि संस्थान ने कॉर्पस फंड की राशि को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक इस फंड की राशि से मिलने वाली ब्याज की राशि से जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। पहले यह ब्याज राशि करीब 7-8 करोड़ रुपए होती थी। अब यह राशि करीब 35 करोड़ रुपए होगी।
ब्याज राशि का फायदा पहले करीब 15 हजार सीए स्टूडेंट्स को मिलता था। अब 35 हजार से अधिक सीए स्टूडेंट्स को यह फायदा मिलेगा। वर्तमान में पोर्टल पर काम चल रहा है।
सीए कोर्स की फीस करीब 80 हजार रुपए तक होती है। ऐसे में अब जरूरतमंद स्टूडेंट्स को करीब 96 हजार रुपए तक स्कॉलरशिप मिलेगी पहले उन सीए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती थी जिनके परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम है। अब इस क्राइटेरिया को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
ऐसे में पहले की तुलना में अब करीब 28 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप बजट और बढ़ जाएगा। साथ ही पहले की तुलना में 20 हजार से अधिक मेधावी और जरूरतमंद सीए स्टूडेंट्स को अधिक फायदा मिलेगा।
500 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा। पहले चरण में सीए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन को सीए से अप्रूव्ड
करवाना होगा।
सीए डॉ. रोहित रूवाटिया, मेंबर, बोर्ड ऑफ स्टडीज और सेंट्रल काउंसिल मेंबर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग