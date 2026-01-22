22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ रही घटनाएं, इंसानों के लिए खतरा बन रहे आबादी में बढ़ते वन्यजीव

Human Wildlife Conflict: वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि अब वन्यजीव केवल जंगल की सीमा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सीधे आबादी में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा असर मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Jan 22, 2026

जयपुर. जेएलएन मार्ग पर घूमती नीलगाय। फोटो रघुवीर सिंह

जयपुर. जेएलएन मार्ग पर घूमती नीलगाय। फोटो रघुवीर सिंह

Man Animal Conflict Rajasthan: जयपुर. इन दिनों देशभर के वन क्षेत्रों से सटे आबादी वाले इलाकों में लगातार वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ती जा रही है, जिससे वन्यजीव विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की चिंता गहराती जा रही है। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि अब वन्यजीव केवल जंगल की सीमा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सीधे आबादी में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा असर मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर पड़ रहा है।

जंगलों में प्राकृतिक आवास और भोजन पर दबाव बढ़ा

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार वन्यजीवों का आबादी की ओर आना इस बात का संकेत है कि जंगलों में उनके प्राकृतिक आवास और भोजन पर दबाव बढ़ रहा है। खासकर हिरण जहां जाते हैं, उनके पीछे तेंदुए, बाघ जैसे हिंसक वन्यजीव भी आबादी की ओर खिंचे चले आते हैं। इसी वजह से बीते कुछ समय में हमलों और अप्रिय घटनाओं में इजाफा देखा गया है, जो मानव जीवन के साथ-साथ वन्यजीवों के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है।

दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा

चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि कई बार हिरण व अन्य वन्यजीव अचानक सडक़ पर आ जाते हैं। इससे सडक़ दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें न केवल वाहन चालकों की जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि हिरणों की भी मौत या गंभीर चोट की आशंका बनी रहती है।

चेतावनी: बढ़ सकती हैं संघर्ष की घटनाएं

विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति मानव और हिरण, दोनों प्रजातियों के लिए अत्यंत खतरनाक है। वन विभाग और विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। ऐसे में जंगलों के संरक्षण, भोजन की उपलब्धता और आबादी वाले क्षेत्रों में सतर्कता बेहद जरूरी हो गई है।

राजस्थान में भी बढ़ रही मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं

  • हाल की प्रमुख घटनाएं

नवंबर 2025: जयपुर के गुर्जर घाटी इलाके में एक तेंदुआ रिहायशी घर में घुस गया, जहां उसने एक महिला पर हमला किया।

नवंबर 2025: दुर्गापुरा में रात 2 बजे तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

नवंबर-दिसंबर 2025: जयपुर में एक सप्ताह में तीन से अधिक तेंदुआ दर्शन—शास्त्रीनगर, गोपालपुरा, सिविल लाइंस, चांदपोल, विद्याधर नगर और मालवीय नगर जैसे इलाकों में। कई मामलों में तेंदुओं को ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू किया गया।

दिसंबर 2025: सिविल लाइंस (वीवीआई क्षेत्र) में सुबह के समय तेंदुआ घुसा, दो घंटे तक छिपता रहा, वन टीम ने उसे सुरक्षित पकड़ा।

हालिया ट्रेंड: जयपुर के झालाना-अमागढ़ लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के पास शहर की बढ़ती घुसपैठ से संघर्ष बढ़ा। पिछले कुछ महीनों में आधा दर्जन से ज्यादा तेंदुआ घुसपैठ की घटनाएं दर्ज। एक मामले में स्थानीय लोगों ने तेंदुए को पीट-पीटकर मार डाला।

ये भी पढ़ें

आवारा पशुओं से होने वाले हादसे रोकने की नई पहल: जयपुर-आगरा और जयपुर-रेवाड़ी हाईवे पर NHAI ने शुरू किया रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम
जयपुर
photo source notebooklm

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 04:08 pm

Published on:

22 Jan 2026 03:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ रही घटनाएं, इंसानों के लिए खतरा बन रहे आबादी में बढ़ते वन्यजीव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भैरू बाबा का अनोखा मेला: JCB से बनेगा चूरमा, एक माह से तैयारियों में जुटे हैं ग्रामीण, जानिए इस बार क्या रहेगा खास

jcb churma
जयपुर

OMR Sheet Scam: 9 साल से चलता रहा खेल ! भर्ती परीक्षाओं में OMR घोटाले ने खोले भर्ती सिस्टम के चौंकाने वाले राज

Good News Rajasthan Staff Selection Board New System Examination Center Reaching will be Easy
जयपुर

प्रोफेसर बनना चाहती थी… महंगे शौक के लिए चुना गलत रास्ता, जानें कौन है जयपुर के चर्चित हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ?

priya_seth_1
जयपुर

बजट से उम्मीद: क्या राजस्थान का यह शहर देश के रेल नेटवर्क से जुड़ेगा?

Jaipur-Ahmedabad Passenger Train, Jaipur-Ahmedabad Passenger Train Stopped, Train News, Railway News, Indian Railway News, Jalore News, Sirohi News, Jodhpur-Sabarmati Passenger Train
जयपुर

बीजेपी मंत्री की जनसुनवाई में ‘मजबूर’ कांग्रेसी नेता की दस्तक, भजनलाल सरकार की कर दी तारीफ

Congress Worker Satish Pandey Attends Public Hearing
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.