IND vs ENG Semi Final: टीम इंडिया जाएगी फाइनल में, या इंग्लैंड देगी झटका, चौंका रही फलोदी सट्टा बाजार की नई भविष्यवाणी

मैदान पर नजर डालें तो भारतीय टीम संतुलित और आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही है। हाल ही में नाबाद 97 रन की पारी खेलने वाले संजू सैमसन ने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और आलोचकों दोनों को जवाब दिया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि हार्दिक पंड्या दबाव की परिस्थितियों में टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। युवा तिलक वर्मा और ईशान किशन भी शीर्ष क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं।