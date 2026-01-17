Indian Railway : जयपुर से होली पर घर लौटना मुश्किल, ट्रेनों में अभी से है लंबी वेटिंग, इन ट्रेनों में है ये स्थिति

फाइल फोटो पत्रिका
Indian Railway : अपनों के साथ रंगों का पर्व होली खेलने की चाह दूसरे शहरों में रहने वालों के दिलों में अभी से हिलोरे लेने लगी है। लेकिन इस बार त्योहार पर घर पहुंचना आसान नहीं दिख रहा। बुकिंग खुलते ही जयपुर से संचालित ट्रेनों में कंफर्म सीटों की मारामारी शुरू हो गई है। हालात ऐसे हैं कि अजमेर-सियालदाह और मरुधर एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनों में अभी से नो-रूम की स्थिति बन गई है।
आमतौर पर होली से 10-15 दिन पहले टिकटों पर दबाव बढ़ता है, लेकिन इस बार डेढ़ महीने पहले ही मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में वेटिंग देखने को मिल रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग सबसे अधिक है। 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच बुकिंग कराने पर यात्रियों को निराशा हाथ लग रही है।
नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट न मिलने से यात्रियों की नजर अब होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा पर टिकी है। हालांकि, कोहरे के कारण 28 फरवरी तक कई ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है, जिससे दबाव और बढ़ गया है। इससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ने की आशंका है।
कंफर्म सीट न मिलने पर यात्री या तो महंगे तत्काल टिकट का सहारा ले रहे हैं या फिर बस व निजी साधनों से सफर करने को मजबूर हैं। यात्रियों का कहना है कि होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। उनका कहना है कि यदि स्पेशल ट्रेनें चलानी ही हैं, तो उनकी घोषणा पहले की जानी चाहिए ताकि समय पर बुकिंग हो सके।
अजमेर-सियालदाह (जयपुर-सियालदाह) : 1 और 2 मार्च को किसी भी श्रेणी में बुकिंग नहीं।
बाड़मेर-गुवाहाटी : 2 मार्च को स्लीपर में 115 और थर्ड एसी में 50 वेटिंग।
मरुधर एक्सप्रेस (वाराणसी रूट) : 28 फरवरी और 1 मार्च को स्लीपर व सेकेंड एसी में रिग्रेट।
पोरबंदर-मुजफ्फरपुर (लखनऊ रूट) : 28 फरवरी को स्लीपर, सेकेंड व थर्ड एसी में ऑनलाइन बुकिंग बंद।
बाड़मेर-गया एक्सप्रेस : स्लीपर में 115 और थर्ड एसी में 45 वेटिंग।
थावे एक्सप्रेस : 28 फरवरी को स्लीपर व थर्ड एसी में ऑनलाइन बुकिंग बंद।
अजमेर-सियालदाह (कानपुर रूट) : 1 से 6 मार्च तक फर्स्ट एसी में बुकिंग बंद।
