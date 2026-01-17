Indian Railway : जयपुर से होली पर घर लौटना मुश्किल, ट्रेनों में अभी से है लंबी वेटिंग, इन ट्रेनों में है ये स्थिति

अजमेर-सियालदाह (जयपुर-सियालदाह) : 1 और 2 मार्च को किसी भी श्रेणी में बुकिंग नहीं।

बाड़मेर-गुवाहाटी : 2 मार्च को स्लीपर में 115 और थर्ड एसी में 50 वेटिंग।

मरुधर एक्सप्रेस (वाराणसी रूट) : 28 फरवरी और 1 मार्च को स्लीपर व सेकेंड एसी में रिग्रेट।

पोरबंदर-मुजफ्फरपुर (लखनऊ रूट) : 28 फरवरी को स्लीपर, सेकेंड व थर्ड एसी में ऑनलाइन बुकिंग बंद।

बाड़मेर-गया एक्सप्रेस : स्लीपर में 115 और थर्ड एसी में 45 वेटिंग।

थावे एक्सप्रेस : 28 फरवरी को स्लीपर व थर्ड एसी में ऑनलाइन बुकिंग बंद।

अजमेर-सियालदाह (कानपुर रूट) : 1 से 6 मार्च तक फर्स्ट एसी में बुकिंग बंद।