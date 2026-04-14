राजस्थान से झारखंड जाना हुआ आसान, अजमेर से रांची वीकली स्पेशल ट्रेन जयपुर होकर जाएगी, फटाफट चेक करें टाइमिंग

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में निम्नलिखित स्टेशनों पर रुकेगी। अजमेर जंक्शन, किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, सोगरिया, बारां, छबड़ा गुगोर, रुठियाई, गुना, सागर, दमोह, कटनी मुरवारा, ब्योहारी, सिंगरौली, ओबरा डैम, चोपन, रेनुकूट, गढ़वा रोड, डाल्टनगंज, बरवाडीह, लातेहार, तोरी और लोहरदगा।