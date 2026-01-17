Industrial Development: औद्योगिक विकास में राजस्थान ने रचा नया कीर्तिमान, निवेशकों की पहली पसंद बना प्रदेश

रीको द्वारा लागू की गई प्रत्यक्ष आवंटन योजना, अविकसित एवं अर्धविकसित भूमि नीति, लॉजिस्टिक व वेयरहाउसिंग नीति और भू-निपटान नियमों के सरलीकरण से निवेश प्रक्रिया तेज हुई है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच रीको ने लगभग 3,200 करोड़ रुपये मूल्य के 1790 भूखण्ड आवंटित किए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 700 करोड़ और 670 भूखण्ड था। इसी अवधि में रीको की प्राप्तियां बढ़कर 2130 करोड़ रुपये हो गईं। 20 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए, जिससे औद्योगिक विस्तार को नई गति मिली।