Jaipur: कैंसर से पत्नी की मौत के बाद बदल गई पति की ज़िंदगी, एक साल से कर रहे पत्नी की पसंद का ये काम

Monday Motivational Story: हर रिश्ता कुछ न कुछ यादें छोड़ जाता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो यादों से आगे बढ़कर जिंदगी को एक नई दिशा दे जाते हैं। वैशाली नगर निवासी नरेंद्र सैनी ने साल भर पहले पत्नी शिखा को कैंसर के कारण खो दिया था। शिखा को प्रकृति से काफी प्रेम था इसलिए नरेन्द्र ने इसे मिशन के रूप में अपनाया। वे भांकरोटा से सांगानेर की ओर आने वाले रिंग रोड के आसपास सीड बॉल्स डाल रहे हैं। वे शहर में अब तक करीब 35 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख से ज्यादा सीड बॉल्स डाल चुके हैं।