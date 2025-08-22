IPS Satish Golcha: दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा का राजस्थान से है यह खास कनेक्शन, जानें

IPS Satish Golcha: दिल्ली पुलिस को नया कमिश्नर मिल गया है। शुक्रवार को 58 वर्षीय आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया। वे 1992 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हैं।
बता दें कि गोलचा मूल रूप से पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोहर के रहने वाले हैं। उनका शिक्षा से गहरा जुड़ाव राजस्थान से रहा है, जहां से उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। खास बात यह है कि वे प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं।
30 अप्रैल 1967 को जन्मे सतीश गोलचा का परिवार भी शिक्षित और कामकाजी है। उनके दो बेटे हैं, जिनमें से एक अपना स्टार्टअप चला रहा है और दूसरा प्रोफेशनल नौकरी कर रहा है। गोलचा की नियुक्ति 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी शशि भूषण कुमार सिंह से कार्यभार संभालने के बाद हुई है। सिंह को पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
गोलचा ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रह चुके हैं। हाल ही में वे दिल्ली में महानिदेशक (कारागार) के पद पर कार्यरत थे। शहर की जेलों में गैंगवार और हत्याओं की घटनाओं के बीच उन्हें मई 2024 में यह जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे बाद में नियमित कर दिया गया।
इससे पहले वे दिल्ली पुलिस में विशेष आयुक्त (खुफिया), विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध व आर्थिक अपराध शाखा), संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण-पश्चिम और पूर्वी रेंज), सीबीआई में प्रथम पुलिस महानिरीक्षक और डीसीपी पश्चिम जैसे पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। गोलचा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ को सौंप दिया गया है।