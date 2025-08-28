Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयकृष्ण पटेल रिश्वत मामला: सदाचार कमेटी आज पेश करेगी रिपोर्ट, विधायकी पर संकट, सदन लेगा अंतिम फैसला

BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ACB ने गिरफ्तार किया। सदाचार कमेटी की जांच पूरी हो गई है और रिपोर्ट 1 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश होगी।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 28, 2025

MLA Jaikrishna Patel
MLA Jaikrishna Patel (Patrika File Photo)

जयपुर: राजस्थान की विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने उन्हें उनके घर से रंगे हाथों 20 लाख रुपए लेते गिरफ्तार किया था।


बता दें कि विधायक ने खनन विभाग से जुड़े सवाल वापस लेने के लिए कुल 10 करोड़ की मांग की थी। सदन ने इस मामले की जांच विधानसभा की सदाचार कमेटी को सौंपी थी। कमेटी ने एसीबी और अन्य एजेंसियों से सभी तथ्य जुटाए और विधायक का पक्ष भी सुना। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट स्पीकर वासुदेव देवनानी को सौंपेगी। यह रिपोर्ट 1 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सदन में रखी जाएगी।

ये भी पढ़ें

जनगणना-2027: राजस्थान के इन तीन जिलों में सबसे पहले होगी जनगणना, प्री-टेस्ट में जयपुर की एक कच्ची बस्ती भी शामिल
जयपुर
Census-2027 in Rajasthan


विधायक की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश


जानकारों के अनुसार, सदाचार कमेटी अगर विधायक को दोषी पाती है तो यह कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है, जिसमें विधायक की सदस्यता समाप्त करने तक की सिफारिश शामिल हो सकती है। स्पीकर ने कहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और विधायक सदन में आ सकते हैं।


ब्लैकमेल करने का आरोप


जयकृष्ण पटेल का मामला सनसनीखेज है। क्योंकि वे अपने विधानसभा क्षेत्र से 600 किलोमीटर दूर टोडाभीम में सोप स्टोन खनन करने वाली कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने कंपनी से सवाल वापस लेने के लिए रिश्वत की मांग की। चुनावी प्रतिद्वंद्वी और पूर्व उम्मीदवारों ने भी इस मामले में विधायक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।


बताते चलें, राजस्थान में यह पहला मौका है जब किसी विधायक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। अब विधानसभा सदन में सदाचार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Asaram: आसाराम की मुश्किलें बढ़ीं, 30 अगस्त तक फिर जाना होगा जेल, जानें पूरा मामला
जोधपुर
Asaram

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 11:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयकृष्ण पटेल रिश्वत मामला: सदाचार कमेटी आज पेश करेगी रिपोर्ट, विधायकी पर संकट, सदन लेगा अंतिम फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.