जयकृष्ण पटेल रिश्वत मामला: सदाचार कमेटी आज पेश करेगी रिपोर्ट, विधायकी पर संकट, सदन लेगा अंतिम फैसला



बता दें कि विधायक ने खनन विभाग से जुड़े सवाल वापस लेने के लिए कुल 10 करोड़ की मांग की थी। सदन ने इस मामले की जांच विधानसभा की सदाचार कमेटी को सौंपी थी। कमेटी ने एसीबी और अन्य एजेंसियों से सभी तथ्य जुटाए और विधायक का पक्ष भी सुना। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट स्पीकर वासुदेव देवनानी को सौंपेगी। यह रिपोर्ट 1 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सदन में रखी जाएगी।