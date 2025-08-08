8 अगस्त 2025,

Govt Job: जेल प्रहरी भर्ती, सरकार ने दी खुशखबरी, 165 पदों में हुई बढ़ोत्तरी

Rajasthan Jail Warder Recruitment: पहले 803 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के लिए 8,20,942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 6,10,168 परीक्षार्थियों ने भाग लिया।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 08, 2025

Jail Prahari Vacancy: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की है। लंबे समय से इंतजार कर रहे करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जेल प्रहरी के पदों में वृद्धि की है। अब सरकार ने 165 पद बढाए हैं। अब यह भर्ती 968 पदों पर आयोजित की जाएगी।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से यह परीक्षा 12 अप्रैल 2025 को प्रदेशभर के 38 जिलों में आयोजित की गई थी। 803 पदों पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए 8,20,942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 6,10,168 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा में 74.33 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।

Govt Job: इंतजार खत्म, चार साल बाद होगी एसआइ भर्ती, आवेदन 10 अगस्त से शुरू
जयपुर
Rajasthan Govt Jobs

उल्लेखनीय है कि पहले 803 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के लिए 8,20,942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 6,10,168 परीक्षार्थियों ने भाग लिया।

एसआइ भर्ती, आवेदन 10 अगस्त से शुरू

जयपुर। राज्य में चार साल के इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर (एसआइ) की भर्ती होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) 10 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना शुरू करेगा। साल 2021 की भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते इस बार आयोग सतर्कता बरतेगा। यह भर्ती 1015 पदों पर होगी। आयोग अगले वर्ष 5 अप्रेल को सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर की परीक्षा कराएगा। सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 10 अगस्त से 8 सितम्बर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे।

RPSC: आयोग ने 1100 पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू, 3 सितम्बर तक भर सकते हैं फॉर्म
जयपुर
RPSC

Updated on:

08 Aug 2025 04:19 pm

Published on:

08 Aug 2025 04:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Govt Job: जेल प्रहरी भर्ती, सरकार ने दी खुशखबरी, 165 पदों में हुई बढ़ोत्तरी

