जयपुर

Jail Prahari Result: 6 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार हुआ खत्म, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा परिणाम आज ही होगा जारी

rsmssb jail warder result: आपको बता दें कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में 6,10,168 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। ये परीक्षार्थी सुबह से ही परिणाम को लेकर इंतजार देख रहे हैं। परीक्षा का आयोजन 12 अप्रेल को किया गया था।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 29, 2025

Rajasthan Jail Warder Result: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित जेल भर्ती परीक्षा परिणाम आज यानी 29 अगस्त को ही जारी किया जाएगा। इस संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सूचना दी है।
आपको बता दें कि परिणाम दोपहर बाद ही अपलोड किया जाना था। लेकिन बार-बार तकनीकी कारणों से परिणाम अपलोड नहीं हो पा रहा है। अब शाम साढे आठ बजे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सूचित किया है जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का परिणाम आज ही जारी किया जाएगा।

छह लाख से अधिक परीक्षार्थी कर रहे हैं इंतजार

आपको बता दें कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में 6,10,168 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। ये परीक्षार्थी सुबह से ही परिणाम को लेकर इंतजार देख रहे हैं। परीक्षा का आयोजन 12 अप्रेल को किया गया था।

ये भी पढ़ें

Exam Transparency: परीक्षाओं में फर्जीवाड़े रोकने के लिए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उठाएगा यह कदम, कवायद तेज
जयपुर
Rajasthan Staff Selection Board 2 Year Recruitment Calendar Released know when exams will be held

968 पदों पर हो रही भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जेल प्रहरी के पदों में वृद्धि की गई है। इसके बाद अब यह परीक्षा 968 पदों पर आयोजित हुई है।

ये भी पढ़ें

राष्ट्रगान का अपमान करने वाली शिक्षिकाओं पर होगी कार्रवाई, मोबाइल लेकर स्कूल आने वाले शिक्षक भी जांच के घेरे में
जयपुर
image

Published on:

29 Aug 2025 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jail Prahari Result: 6 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार हुआ खत्म, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा परिणाम आज ही होगा जारी

