Jaipur: 12वीं फेल बंशीलाल बना नटवरलाल, फर्जी स्कीम के जाल में फंसा कर 50 करोड़ ठगे

वर्ष 2017 में 12वीं में फेल होने के बाद आरोपी बंशीलाल ने ट्रोनैट वर्ल्ड कंपनी शुरू की और 54 लोगों से छह लाख 48 हजार रुपए की ठगी की। 2022 में उसने ग्रो मोर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से ऑनलाइन कोचिंग का झांसा देकर 2,200 छात्रों से 66 लाख रुपए ठग लिए। सोशल मीडिया पर झूठे प्रचार और इवेंट्स कर आरोपियों ने नई स्कीम्स निकालीं। इसमें 2380 रुपए निवेश कर 11 माह में 8 हजार रुपए का रिटर्न और हर दिन लकी ड्रॉ से बाइक-स्कूटी देने का लालच दिया।