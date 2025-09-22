Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: 12वीं फेल बंशीलाल बना नटवरलाल, फर्जी स्कीम के जाल में फंसा कर 50 करोड़ ठगे

एसओजी ने हाई-प्रोफाइल ठगी के मामले में मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महज 12वीं फेल आरोपी ने 6 लाख में एसयूवी दिलवाने का झांसा देकर 250 से ज्यादा लोगों से ठगी। इसी तरह अलग-अलग स्कीम्स में हजारों लोगों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Sep 22, 2025

250 से ज्यादा लोगों से 5 करोड़ की ठगी के गिरफ्तार आरोपी

High profile fraud in Jaipur: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने हाई-प्रोफाइल ठगी के मामले में मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी निवेश योजनाओं से झांसा दिया। इसके लिए वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया पर प्रचार किया। ऑफर और मुनाफे के सपने दिखाए। महज 12वीं फेल आरोपी ने 6 लाख में एसयूवी दिलवाने का झांसा देकर 250 से ज्यादा लोगों से ठगी। इसी तरह अलग-अलग स्कीम्स में हजारों लोगों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के आइजी शरत कविराज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल (24) भोपालगढ़ जोधपुर, मंगेतर ममता भाटी (24) ब्यावर और साथी दिनेश बागड़ी (24) मेड़ता सिटी नागौर का रहने वाला है। आरोपियों ने बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर सहित अन्य जगहों पर लोगों को शिकार बनाया। पुलिस का कहना है कि प्रिंस, ममता एवं हार्वेस्ट कंपनी के खातों की पड़ताल की तो उनमें कुल 6 लाख रुपए से भी कम रकम पाई गई।

हेलिकॉप्टर से आता-जाता

पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल खुद को प्रभावशाली दिखाने के लिए सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में बढ़-चढक़र भाग लेता था। लोगों को प्रभावित करने के लिए कई जगह हेलिकॉप्टर से पहुंचा और दान के नाम पर लाखों लुटाए। उसके काफिले में लग्जरी कारों के साथ 10 से ज्यादा एसयूवी चलती थीं, जिससे वह वीआइपी नजर आता था।

250 लोगों से 15 करोड़ ऐंठे

आरोपियों ने हार्वेस्ट एआइ टेनॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई। लोगों को लालच दिया कि कंपनी में 6 लाख रुपए
निवेश करने पर उनको एसयूवी मिल जाएगी। कंपनी को पंजीबद्ध करवा स्वयं तथा ममता भाटी को डायरेक्टर बनाया। 250
लोगों से एसयूवी के संबंध में ठगी की गई। प्रत्येक से 6 लाख रुपए व इससे अधिक राशि स्कीम में लगवाई गई। पीडि़तों से
कहा गया कि 15 अटूबर तक उनको गाड़ी सौंप दी जाएगी। इस तरह उन्होंने इस स्कीम में 250 लोगों से 15 करोड़ ऐंठ लिए।

फेल होते ही झांसे की कंपनियां शुरू

वर्ष 2017 में 12वीं में फेल होने के बाद आरोपी बंशीलाल ने ट्रोनैट वर्ल्ड कंपनी शुरू की और 54 लोगों से छह लाख 48 हजार रुपए की ठगी की। 2022 में उसने ग्रो मोर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से ऑनलाइन कोचिंग का झांसा देकर 2,200 छात्रों से 66 लाख रुपए ठग लिए। सोशल मीडिया पर झूठे प्रचार और इवेंट्स कर आरोपियों ने नई स्कीम्स निकालीं। इसमें 2380 रुपए निवेश कर 11 माह में 8 हजार रुपए का रिटर्न और हर दिन लकी ड्रॉ से बाइक-स्कूटी देने का लालच दिया।

22 Sept 2025 09:43 am

