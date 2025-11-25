Patrika LogoSwitch to English

Jaipur: ‘लेट नाइट पार्टीज’ पर पुलिस सख्त, देर रात 22 जगहों पर Raid… कई युवा हिरासत में, जानें कहां हुआ Action

Jaipur Police Action: कमिश्नर प्रकाश के नेतृत्व में यह ऑपरेशन जयपुर की नाइटलाइफ़ को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 25, 2025

जयपुर के पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और अन्य पुलिस अधिकारी नाइट गश्त करते हुए, फोटो - पत्रिका

Jaipur Police Raid On Hukka Bar: जयपुर कमिश्नरेट से एक बेहद महत्वपूर्ण और कठोर कार्रवाई की खबर सामने आई है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने शहर में क्लबों और रेस्टोरेंट के नाम पर धड़ल्ले से चल रहे अवैध हुक्का बारों पर ज़बरदस्त दबिश दी है। इस विशेष अभियान के तहत, जयपुर के 22 क्लबों को आगामी कार्रवाई तक सील कर दिया गया है, जहाँ हुक्का बार अवैध रूप से चल रहे थे। देर रात तक इस मामले में जयपुर पुलिस की अलग-अलग टीम एक्शन लेती रही और कार्रवाई करती रही।

दरअसल काफी दिनों से पुलिस अधिकारियों तक सूचना जा रही थी कि जयपुर में नाइट आउट और लेट नाइट पार्टीज के नाम पर अवैश नशा परोसा जा रहा है। कम उम्र के युवा भी कुछ रुपए देकर रेस्टोरेंट और बार में हुक्का खींच रहे हैं। इस मामले में सूचना आने के बाद स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने खुद इन क्लबों का जायज़ा लिया। उसके बाद अलग-अलग पुलिस थानों की टीमें तैयार कर कल रात एक साथ दबिश दी गई।

पुलिस अधिकारी राहुल प्रकाश ने कहा कि युवा पीढ़ी को बचाने के लिए पुलिस का यह विशेष अभियान जारी रहेगा। कमिश्नर प्रकाश के नेतृत्व में यह ऑपरेशन जयपुर की नाइटलाइफ़ को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस द्वारा सभी अवैध हुक्का बारों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। इनमें से उन हुक्का बार को चिहिंत किया जा रहा है जिन पर बार-बार एक्शन हुआ लेकिन उन्होंने फिर से हुक्का पिलाना शुरू कर दिया।

इस बड़े एक्शन से उन सभी क्लब और रेस्टोरेंट मालिकों के बीच हड़कंप मच गया है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जयपुर पुलिस की यह कार्रवाई दर्शाती है कि शहर की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आगे भी इस तरह के विशेष अभियान जारी रहेंगे।

उधर जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने जयपुर के सभी थानाअधिकारी और उनसे उपर की पोस्ट पर काम करने वाले तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए भी आदेश जारी किया है। थानाधिकारियों और पुलिस अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वे हर शाम से लेकर रात तक अपने-अपने इलाकों में गश्त करें और रात के समय होने वाले हर तरह के अपराध को काबू करें।

