Jaipur: ‘लेट नाइट पार्टीज’ पर पुलिस सख्त, देर रात 22 जगहों पर Raid… कई युवा हिरासत में, जानें कहां हुआ Action

Jaipur Police Raid On Hukka Bar: जयपुर कमिश्नरेट से एक बेहद महत्वपूर्ण और कठोर कार्रवाई की खबर सामने आई है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने शहर में क्लबों और रेस्टोरेंट के नाम पर धड़ल्ले से चल रहे अवैध हुक्का बारों पर ज़बरदस्त दबिश दी है। इस विशेष अभियान के तहत, जयपुर के 22 क्लबों को आगामी कार्रवाई तक सील कर दिया गया है, जहाँ हुक्का बार अवैध रूप से चल रहे थे। देर रात तक इस मामले में जयपुर पुलिस की अलग-अलग टीम एक्शन लेती रही और कार्रवाई करती रही।