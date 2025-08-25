Jaipur: पानी में बहे 40 करोड़, पैचवर्क की उम्र मच्छर जितनी निकली, जानें बारिश में सड़कों का हाल

गांधी पश्चिम के साथ-साथ रामगढ़ मोड़, कर्बला, जयसिंहपुरा खोर से होते हुए बजरी मंडी रोड, महाराणा प्रताप मार्ग, विद्युत नगर और अजमेर रोड स्थित वाटिका इंफोटेक सिटी तक जाने वाले मुख्य मार्ग बदहाल हो चुके हैं। जगह-जगह गड्ढों और उखड़े पैचवर्क ने आवाजाही को मुश्किल बना दिया है। सबसे बुरा हाल गांधी पथ-पश्चिम का है। सबसे बुरा हाल गांधी पथ-पश्चिम का है। बीते एक माह से जेडीए के अभियंताओं ने इस सड़क को मानों प्रयोगशाला बना दिया। मिट्टी डाली, सीमेंट डाला और बाद में डामर भी बिछाया। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, काम की पोल खुल गई। जगह-जगह गड्ढे बन गए, जिनमें कई बार वाहन फंसते नजर आए।