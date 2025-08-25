Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: पानी में बहे 40 करोड़, पैचवर्क की उम्र मच्छर जितनी निकली, जानें बारिश में सड़कों का हाल

जयपुर शहर की सड़कें अब गड्‌ढों का जाल बन चुकी है और जिम्मेदार महकमों की नीद अभी तक टूटी नहीं हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर पैचवर्क का नाटक रचा गया, लेकिन पहली ही बारिश में सारी परत उखड़ गई। नतीजा यह कि जनता अपनी गाडियों और जान दोनों को खतरे में डालकर सफर करने को मजबूर है।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Aug 25, 2025

बारिश में जयपुर की सड़कें बदहाल, पत्रिका फोटो
बारिश में जयपुर की सड़कें बदहाल, पत्रिका फोटो

जयपुर शहर की सड़कें अब गड्‌ढों का जाल बन चुकी है और जिम्मेदार महकमों की नीद अभी तक टूटी नहीं हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर पैचवर्क का नाटक रचा गया, लेकिन पहली ही बारिश में सारी परत उखड़ गई। नतीजा यह कि जनता अपनी गाडियों और जान दोनों को खतरे में डालकर सफर करने को मजबूर है। गांधी पथ से गलता गेट तक हालात ऐसे हैं कि सड़क पर पानी है या गड्‌ढा… किसी को फर्क ही नहीं पता। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी न कोई ठोस प्लान बना, न जवाबदेही तय हुई।

यहां मिला बुरा हाल

गांधी पश्चिम के साथ-साथ रामगढ़ मोड़, कर्बला, जयसिंहपुरा खोर से होते हुए बजरी मंडी रोड, महाराणा प्रताप मार्ग, विद्युत नगर और अजमेर रोड स्थित वाटिका इंफोटेक सिटी तक जाने वाले मुख्य मार्ग बदहाल हो चुके हैं। जगह-जगह गड्ढों और उखड़े पैचवर्क ने आवाजाही को मुश्किल बना दिया है। सबसे बुरा हाल गांधी पथ-पश्चिम का है। सबसे बुरा हाल गांधी पथ-पश्चिम का है। बीते एक माह से जेडीए के अभियंताओं ने इस सड़क को मानों प्रयोगशाला बना दिया। मिट्टी डाली, सीमेंट डाला और बाद में डामर भी बिछाया। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, काम की पोल खुल गई। जगह-जगह गड्ढे बन गए, जिनमें कई बार वाहन फंसते नजर आए।

इन सड़कों का भी हाल खराब

मानसरोवर स्थित मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र के बाहर जलभराव को जेडीए दूर नहीं कर पाया। गलता गेट के पास दिल्ली हाईवे पर गड्‌ढे हो गए। ट्रांसपोर्ट नगर और गोनेर रोड भी क्षतिग्रस्त है। महेश नगर 80 फीट रोड फाटक के पास और गुर्जर की थड़ी से स्वेज फार्म सर्कल की जाने वाली सड़क जवाब दे चुकी है। निवारू रोड को ग्रेटर निगम अब तक ठीक नहीं कर पाया है। औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क खराब है जबकि यह दोष निवारण अवधि में हैं।

हाल… सांगानेर, जगतपुरा के डी ब्लॉक, जयसिंहपुरा खोर लाल डूंगरी, टोंक रोड, जगतपुरा रोड, रेलवे लाइन रोड, रामनगरिया रोड, गंगवाल पार्क, आदर्श नगर, तितरिया रोड, प्रताप नगर, विवेक विहार, लालकोठी, अजमेर रोड एलिवेटेड रोड, बड़ के बालाजी अजमेर रोड, लाखना रोड वाटिका इंफोटेक सिटी अजमेर रोड, विद्युत नगर रोड, गांधी पथ वेस्ट, अंबाबाड़ी सर्कल, कुंडा, विद्युत नगर, नेवटा रोड, मनिपाल से सांझरिया रोड, होटल हाईवे किंग से मणिपाल तक, गोपालपुरा रोड, बीलवा रोड, महिमा पिनाक रोड इंडुनी फाटक के पार, वीआइटी रोड एनआरआई जंक्शन के पास कैलगिरी रोड, वंदे मातरम सर्कल वंदे मातरम रोड रामगढ़ रोड, डीआरएम रोड, टोक रोड, महल रोड।

यहां सड़क का इंतजार

विद्याधर नगर में बियानी कॉलेज के पास जेडीए बारिश में नई सड़क डालने की तैयारी में है। पुरानी सड़क खोद दी गई है।
दुर्गापुरा पुलिया के पास वर्षों पुरानी सीमेंट रोड को बारिश में ग्रेटर निगम ने खोद दिया। मानसून के दौरान सड़क तोड़ने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

कहा मरम्मत हुई, लेकिन हकीकत और

जेडीए का दावा है कि 3000 से अधिक गड्‌ढ़ों की मरम्मत की गई। हैरिटेज नगर निगम का दावा है कि 1000 से अधिक गड्‌ढे भरे गए। ग्रेटर निगम के पास अब तक आधिकारिक डाटा ही नहीं है।

ये जिम्मेदार अधिकारी

जेडीए: देवेंद गुप्ता और अजय गर्ग, निदेशक अभियांत्रिकी शाखा
आवासन मंडलः अमित अग्रवाल, मुख्य अभियंता
हैरिटेज नगर निगमः श्रवण कुमार वर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता
ग्रेटर नगर निगमः नितिन शर्मा, अधीक्षण अभियंता

25 Aug 2025 09:27 am

