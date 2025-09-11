Jaipur News: नित्यकर्म को गया युवक पहाड़ी धंसने से 40 फीट गहरी खाई में दबा, 3 घंटे बाद शव निकाला

लोगों कहना था कि सीतानाथ पहाड़ी अवैध खनन और ब्लास्टिंग से खोखली हो चुकी है। गहरी खाइयां बनी हुई है। पहाड़ी के कई हिस्से झूल रहे हैं। फरवरी माह 2023 में भी इसी डूंगरी पर अवैध ब्लास्टिंग के चलते खान धंस गई थी। जबकि दिसंबर 2021 में खनन के दौरान चट्टान खिसकने से डेरा वाली ढाणी भोपावास निवासी एक मजदूर की पत्थरों के नीचे दबने से मौत हो गई थी। घटना के बाद खनन विभाग के फोरमैन अरुण वर्मा ने भी पहुंचकर जांच की। उनका कहना था कि पहले खनन हुआ है, हाल में खनन नहीं है।