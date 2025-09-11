राजस्थान में दिल दहला देने वाली घटना: बाइक खड़ी कर रेलवे ट्रैक पर लेटा, ट्रेन ऊपर से गुजरी, युवक का शरीर 2 हिस्सों में बंटा

राजस्थान के पाली शहर के रेलवे स्टेशन पर दोपहर को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब 38 साल के युवक ने ट्रेन के आगे पटरी पर लेटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ट्रेन के गुजरने से युवक का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ पहुंची और शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।