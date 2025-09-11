राजस्थान में दिल दहला देने वाली घटना: बाइक खड़ी कर रेलवे ट्रैक पर लेटा, ट्रेन ऊपर से गुजरी, युवक का शरीर 2 हिस्सों में बंटा

राजस्थान के पाली शहर के रेलवे स्टेशन पर दोपहर को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब 38 साल के युवक ने ट्रेन के आगे पटरी पर लेटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ट्रेन के गुजरने से युवक का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ पहुंची और शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
जानकारी के अनुसार दोपहर में बीकानेर-बांद्रा ट्रेन पाली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। जिले के लोलावास गांव निवासी भागीरथ (38) स्टेशन पहुंचा। वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, पटरी पर लेट गया।
देखते ही देखते ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। हादसे से स्टेशन परिसर में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक की बाइक रेलवे स्टेशन के बाहर स्टैंड पर खड़ी मिली।
पुलिस ने शव की पहचान कर परिजनों को सूचना दी और पोस्टमार्टम के लिए शव बांगड़ अस्पताल भेजा। फिलहाल युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण सामने नहीं आया है। परिजनों के बयान और रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।