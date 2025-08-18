Jaipur: जयपुर-अबूधाबी फ्लाइट रनवे पर रुकी, फ्लाइट में 4 घंटे बैठे रहे पैसेंजर, जानें कारण

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार बीते शनिवार रात फ्लाइट में अबूधाबी जाने वाले 150 यात्री जयपुर से सवार हुए। जैसे ही फ्लाइट रनवे पर पहुंची, पायलट ने विमान के इंजन में तकनीकी खामी महसूस की। एटीसी से संपर्क कर फ्लाइट को रनवे से वापस एप्रेन पर लाना पड़ा। एयरलाइन की तकनीकी टीम ने खामी को ठीक करने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। वहीं विमान में सवार यात्रियों को करीब 4 घंटे तक फ्लाइट में ही बैठाए रखा गया। खामी दूर नहीं होने के कारण फ्लाइट का संचालन स्थगित कर दिया गया।