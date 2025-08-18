Jaipur: जयपुर-अबूधाबी फ्लाइट रनवे पर रुकी, फ्लाइट में 4 घंटे बैठे रहे पैसेंजर, जानें कारण

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स कमें लगातार तकनीकी खामियों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही अबूधाबी जाने वाली एतिहाद एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ हुआ। फ्लाइट को रनवे से वापस एप्रेन में लाना पड़ा और दूसरे दिन भी विमान की तकनीकी खराबी को दुरुस्त नहीं किया जा सका। जिससे पैसेंजर्स को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ी।
एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार बीते शनिवार रात फ्लाइट में अबूधाबी जाने वाले 150 यात्री जयपुर से सवार हुए। जैसे ही फ्लाइट रनवे पर पहुंची, पायलट ने विमान के इंजन में तकनीकी खामी महसूस की। एटीसी से संपर्क कर फ्लाइट को रनवे से वापस एप्रेन पर लाना पड़ा। एयरलाइन की तकनीकी टीम ने खामी को ठीक करने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। वहीं विमान में सवार यात्रियों को करीब 4 घंटे तक फ्लाइट में ही बैठाए रखा गया। खामी दूर नहीं होने के कारण फ्लाइट का संचालन स्थगित कर दिया गया।
फ्लाइट की तकनीकी खराबी ठीक नहीं होने पर एयरलाइंस ने यात्रियों को पहले वेटिंग हॉल में बैठाया और उसके बाद होटल में शिफ्ट किया गया। रविवार को भी फ्लाइट तकनीकी खराबी ठीक नहीं होने पर उड़ान नहीं भर सकी। जिसके चलते कुछ यात्रियों को दिल्ली भेजा गया, जबकि कुछ ने टिकट रि-शेड्यूल करवा ली। एयरलाइन ने बताया कि फ्लाइट के तकनीकी निरीक्षण के बाद ही उड़ान भरी जाएगी।
इनी दिन इंडिगो एयरलाइन की चेन्नई से गाजियाबाद—हिंडन जा रही फ्लाइट शाम 4 बजे दिल्ली में मौसम खराब होने के कारण नहीं उतर सकी। इस फ्लाइट को जयपुर डायवर्ट किया गया। यात्रियों को मजबूरी में यहां उतर कर परेशानी झेलनी पड़ी।