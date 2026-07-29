Jaipur Airport: रनवे को छूकर विमान ने फिर भरी उड़ान, 120 पैसेंजर थे सवार, 44 मिनट आसमान में लगाता रहा चक्कर

एविएशन विशेषज्ञों के अनुसार, खराब मौसम, कम विजिबिलिटी या तेज क्रॉस विंड जैसी परिस्थितियों में गो-अराउंड पूरी तरह मानक और सुरक्षित प्रक्रिया है। यदि पायलट को लगता है कि लैंडिंग सुरक्षित नहीं होगी, तो वह विमान को दोबारा हवा में ले जाकर बेहतर परिस्थितियों का इंतजार करता है। इस दौरान विमान की ऊंचाई, ईंधन और एयर ट्रैफिक की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है। यदि मौसम लंबे समय तक अनुकूल नहीं होता या ईंधन की स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती, तो विमान को नजदीकी वैकल्पिक एयरपोर्ट की ओर भेजा जा सकता है।