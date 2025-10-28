पूरी बस जलकर राख, बढ़ सकती है मौतों की संख्या, अब तक 3 जिंदा जले… UP से जयपुर आ रहे थे श्रमिक

Photo: Patrika
जयपुर से सटे शाहपुरा के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के टोड़ी गांव में आज एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। ईंट भट्टे पर UP के मजदूरों को लेकर आ रही एक बस हाईटेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आ गई, जिससे बस में भीषण आग लग गई। इस हृदय विदारक हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य बुरी तरह झुलस गए।
जानकारी के अनुसार, मजदूरों से भरी बस टोड़ी स्थित ईंट भट्टे की ओर जा रही थी तभी बस का ऊपरी हिस्सा खेत से गुजर रही हाईटेंशन बिजली की तारों को छू गया। तार छूते ही बस में ज़बरदस्त करंट दौड़ा और देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने और झुलसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया। सूचना पाकर मनोहरपुर थाना पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची।
पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल मजदूरों को शाहपुरा उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के दौरान पता चला कि 3 मजदूरों की करंट लगने और आग की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। वहीं गंभीर रूप से झुलसे 5 मजदूरों की नाज़ुक हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत जयपुर रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का उपचार शाहपुरा अस्पताल में जारी है।
पुलिस ने बताया कि बस ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को लेकर आ रही थी। हाईटेंशन लाइन इतनी नीचे कैसे थी और बस चालक की लापरवाही थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में शोक का माहौल पैदा कर दिया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग