पूरी बस जलकर राख, बढ़ सकती है मौतों की संख्या, अब तक 3 जिंदा जले… UP से जयपुर आ रहे थे श्रमिक

पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल मजदूरों को शाहपुरा उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के दौरान पता चला कि 3 मजदूरों की करंट लगने और आग की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। वहीं गंभीर रूप से झुलसे 5 मजदूरों की नाज़ुक हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत जयपुर रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का उपचार शाहपुरा अस्पताल में जारी है।