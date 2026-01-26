77वां गणतंत्र दिवस: सीएम भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण, अमर जवान ज्योति पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि

इसके बाद मुख्यमंत्री सुबह 8 बजे बड़ी चौपड़ पहुंचे, जहां आयोजित समारोह में उन्होंने तिरंगा फहराया। सुबह 8:30 बजे वे भाजपा मुख्यालय पहुंचे और पार्टी के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। सुबह 9:10 से 9:17 बजे के बीच मुख्यमंत्री अमर जवान ज्योति स्थल, जनपथ पहुंचे। जहां उन्होंने पुष्पचक्र अर्पित कर देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी।