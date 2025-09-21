Jaipur Jail Case: जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह पर अब गिरी गाज, बंदियों के फरार होने के मामले में किया गया एपीओ

गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात जयपुर जेल के वार्ड नंबर 13 की बैरक नंबर 3 में बंद अनस उर्फ आदिल और नवल किशोर सुरक्षा में सेंध लगाकर भागने में सफल हो गए थे। दोनों बंदियों ने बाथरूम के रोशनदान में लगे लोहे की एंगल को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। जानकारी के अनुसार, दोनों रात करीब 2 बजकर 10 मिनट पर रोशनदान से बाहर निकले। इसके बाद लगभग डेढ़ घंटे तक वे जेल परिसर में घूमते रहे और बाहर निकलने का मौका तलाशते रहे।