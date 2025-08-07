Rajasthan Crime News : जयपुर में चेन लुटेरों की बढ़ी दहशत, जनता खामोश, पुलिस पर उठ रहे सवाल? पढ़ें पूरी रिपोर्ट

जयपुर बस स्टैंड पर भीड़ थी। बस में सवारियां थी। पुलिस थाना महज 100 मीटर दूर था। फिर भी एक महिला को लुटने से कोई रोक नहीं पाया। न उसके बचाव में कोई आया। और सवाल ये नहीं कि चेन क्यों गई। सवाल ये है कि, महिलाओं को चेन लुटेरों से कौन और कब बचाएगा। राजधानी जयपुर के सबसे बड़े और व्यस्ततम सिंधी कैंप बस स्टैंड पर मंगलवार दोपहर भरतपुर बयाना की निवासी दीक्षा प्रजापति के साथ जो हुआ, वो जयपुर की सड़कों पर महिलाओं की मन में बैठ चुके डर की पुष्टि है। दीक्षा जैसे ही बस में चढ़ने लगी, पीछे से एक महिला आई और गले से चेन झपट ली। जब दीक्षा ने विरोध किया तो महिला ने पेचकस से हमला कर दिया। चौंकाने वाली बात यह नहीं कि वारदात हुई बल्कि यह कि किसी ने उसे बचाने तक की कोशिश नहीं की।