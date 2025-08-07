7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Swachhata Ka Sanskar: स्वच्छता अभियान से जुड़ा चांदपोल बाजार, महापौर ने व्यापारियों से स्वच्छता का लिया वादा, रखवाए डस्टबिन

पत्रिका के स्वच्छता का संस्कार अभियान में जयपुर की शहरी सरकार भी जुड़ रही है। हैरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए परकोटे के बाजार में व्यापारियों को जागरूक किया।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Aug 07, 2025

Patrika's Campaign on Cleanliness: पत्रिका के स्वच्छता का संस्कार अभियान में जयपुर की शहरी सरकार भी जुड़ रही है। हैरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए परकोटे के बाजार में व्यापारियों को जागरूक किया। चांदपोल बाजार में दुकान-दुकान जाकर व्यापारियों से सफाई के लिए सहयोग मांगा और कचरा डस्टबिन में डालने के लिए समझाइश की।

चांदपोल बाजार भी अभियान से जुड़ा

स्वच्छता का संस्कार अभियान से चांदपोल बाजार व्यापार मंडल भी जुड़ा। महापौर कुसुम यादव व अध्यक्ष सुभाष गोयल के साथ व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने दुकानों जाकर व्यापारियों से प्रतिष्ठानों के बाहर डस्टबिन रखने की समझाइश की। जिन दुकानों पर डस्टबिन नहीं मिले, उनको उपलब्ध करवाए। व्यापारियों से कचरा डस्टबिन में डालने और शाम को उसको निगम के हूपर में ही खाली करने की समझाइश की। जहां डस्टबिन नहीं मिले, उन व्यापारियों से कचरा कहां डालने को लेकर महापौर ने सवाल भी किया, व्यापारी इसका जवाब नहीं दे पाए। कुछ व्यापारियों ने कचरा नहीं होने की बात भी कही।

व्यापार मंडल ने भी दिया साथ

कुछ दुकानों व प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा मिला, इस पर व्यापारियों को डस्टबिन रखने की हिदायत दी। चांदपोल बाजार में दुकान-दुकान जाकर व्यापार मंडल महामंत्री घनश्याम भूतड़ा, उपाध्यक्ष अचल जैन, कृष्ण अवतार अग्रवाल, संयुक्त मंत्री चेतन अग्रवाल, सांस्कृतिक मंत्री विजय अग्रवाल आदि ने भी व्यापारियों से समझाइश की।

ग्राहकों से भी समझाइश

हैरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव ने बाजार में आने वाले ग्राहकों से भी कचरा डस्टबिन में डालने और शहर को स्वच्छ रखने को लेकर समझाइश की। उन्होने कहा कि जनसहभागिता से ही शहर को स्वच्छ बनाया जा सकता है। व्यापारियों को डस्टबिन उपलब्ध कराकर कचरा उसी में डालने की समझाइश की। लोगों से शहर स्वच्छ बनाने की अपील की है।

07 Aug 2025 08:52 am

