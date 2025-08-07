Swachhata Ka Sanskar: स्वच्छता अभियान से जुड़ा चांदपोल बाजार, महापौर ने व्यापारियों से स्वच्छता का लिया वादा, रखवाए डस्टबिन

स्वच्छता का संस्कार अभियान से चांदपोल बाजार व्यापार मंडल भी जुड़ा। महापौर कुसुम यादव व अध्यक्ष सुभाष गोयल के साथ व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने दुकानों जाकर व्यापारियों से प्रतिष्ठानों के बाहर डस्टबिन रखने की समझाइश की। जिन दुकानों पर डस्टबिन नहीं मिले, उनको उपलब्ध करवाए। व्यापारियों से कचरा डस्टबिन में डालने और शाम को उसको निगम के हूपर में ही खाली करने की समझाइश की। जहां डस्टबिन नहीं मिले, उन व्यापारियों से कचरा कहां डालने को लेकर महापौर ने सवाल भी किया, व्यापारी इसका जवाब नहीं दे पाए। कुछ व्यापारियों ने कचरा नहीं होने की बात भी कही।