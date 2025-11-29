Jaipur: बाल संप्रेषण गृह में राशन आ रहा उधार पर, बिजली का कनेक्शन भी कटा, 4 महीने से बजट का इंतजार

हालांकि कानून व्यवस्था बिगड़ने के मद्देनजर तीन दिन में बिल जमा कराने के आश्वासन पर कनेक्शन फिर से जोड़ा गया। गृह पर एक लाख 48 हजार रुपए का बिल बकाया है। बिल जमा कराने की अंतिम तिथि दस दिन पूर्व निकल चुकी है। ऐसे में गुरुवार को विद्युत निगम ने कनेक्शन काट दिया। यहां गंभीर अपराध में सजा काट रहे हार्डकोर बाल अपचारियों समेत विधि से संघर्ष कर रहे करीब 100 किशोर निवास कर रहे हैं। ऐसे में बिजली कटते ही गृह स्टाफ के हाथ-पैर फूल गए। बिजली विभाग के आला अधिकारियों को कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए स्टाफ ने कनेक्शन पुन: जोड़ने की गुहार लगाई। करीब पांच घंटे बाद तीन दिनों की मोहलत देते हुए उनका कनेक्शन पुन: जोड़ा गया।