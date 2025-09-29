Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर को आज मिलेगी 450 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, CM भजनलाल करेंगे इन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास-लोकार्पण

Jaipur News: राजधानी और विशेषकर सांगानेर क्षेत्र दीपावली से पहले विकास कार्यों की सौगात से सराबोर होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 450 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

2 min read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Sep 29, 2025

Rajasthan Government New Scheme Home based palliative care elderly people suffering from incurable diseases will get treatment at home

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

जयपुर। राजधानी और विशेषकर सांगानेर क्षेत्र दीपावली से पहले विकास कार्यों की सौगात से सराबोर होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 450 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 320 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और 130 करोड़ रुपए से तैयार योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।

मुख्य आकर्षण गोपालपुरा बाइपास से त्रिवेणी नगर आरओबी होते हुए गुर्जर की थड़ी तक बनने वाली एलिवेटेड रोड है, जिसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। यह सड़क टोंक रोड और जेएलएन मार्ग को श्याम नगर, वैशाली नगर, चित्रकूट और मानसरोवर जैसे बड़े आवासीय इलाकों से सीधे जोड़ेगी। इससे रिद्धि-सिद्धि और त्रिवेणी पुलिया जैसे जामग्रस्त इलाकों में यातायात दबाव कम होगा।

इन परियोजनाओं का होगा शिलान्यास

-सांगानेर जोन-2 और 3 में स्वर्ण विहार एसटीपी के अंतर्गत सीवरेज लाइन का कार्य
-सांगानेर के बंबाला क्षेत्र में सीवरेज कार्य
-गोपालपुरा बाइपास से पत्रकार रोड तक वंदेमातरम सड़क का नवीनीकरण
-अजमेर रोड से जयसिंहपुरा रोड वाया 200 फीट सेक्टर रोड पर ड्रेन का निर्माण
-इस्कॉन रोड पर मीडियन रेलिंग और इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य
-सांगानेर के मदरामपुरा कच्ची बस्ती और जेडीए स्कीम में अप्रोच एवं आंतरिक सड़क निर्माण

इन योजनाओं का होगा लोकार्पण

-जेडीए जोन-8 और पीआरएन दक्षिण में सेक्टर व आंतरिक सड़कों का चौड़ाईकरण व नवीनीकरण
-न्यू सांगानेर रोड से बाबा पेराडाइज तक 100 फीट चौड़ी सेक्टर सड़क का निर्माण
-गणपतपुरा और अजमेर रोड के पास सीसी व बीटी सड़कों का नवीनीकरण
-सांगानेर स्टेडियम से नगर निगम ग्रेटर सांगानेर कार्यालय तक 80 फीट सड़क का नवीनीकरण
-बीसलपुर जल आपूर्ति नेटवर्क से जुड़ी रोडकट मरम्मत और सड़कों का नवीनीकरण
-विभिन्न स्थानों पर प्रीकास्ट आरसीसी कर्ब स्टोन और इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य

एक के बाद एक चार कार्यक्रम

दोपहर 12 बजे खरबास चौराहा: विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण, आंगनबाड़ी सामग्री व स्कूटी वितरण और एम्बुलेंस को हरी झंडी।
दोपहर 1 बजे नारायण विहार थाना परिसर: नारायण विहार, पत्रकार कॉलोनी और खोरा बीसल थानों का उद्घाटन।
दोपहर 2 बजे सांगानेर स्टेडियम: 170 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण।
दोपहर 3.15 बजे त्रिवेणी पुलिया शनि मंदिर के पास: रिद्धि-सिद्धि एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन।

जयपुर

