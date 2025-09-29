जयपुर को आज मिलेगी 450 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, CM भजनलाल करेंगे इन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास-लोकार्पण

-जेडीए जोन-8 और पीआरएन दक्षिण में सेक्टर व आंतरिक सड़कों का चौड़ाईकरण व नवीनीकरण

-न्यू सांगानेर रोड से बाबा पेराडाइज तक 100 फीट चौड़ी सेक्टर सड़क का निर्माण

-गणपतपुरा और अजमेर रोड के पास सीसी व बीटी सड़कों का नवीनीकरण

-सांगानेर स्टेडियम से नगर निगम ग्रेटर सांगानेर कार्यालय तक 80 फीट सड़क का नवीनीकरण

-बीसलपुर जल आपूर्ति नेटवर्क से जुड़ी रोडकट मरम्मत और सड़कों का नवीनीकरण

-विभिन्न स्थानों पर प्रीकास्ट आरसीसी कर्ब स्टोन और इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य