Jaipur News :  सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच CM भजनलाल के पास मंच पर पहुंचा बच्चा, जानें ये वीडियो क्यों हो रहा वायरल?

राजस्थान की सियासत और प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच कई बार कुछ ऐसे मानवीय क्षण सामने आते हैं, जो समाज में एक बेहद सकारात्मक और अनूठा संदेश छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत वाकया जयपुर में आयोजित एक सरकारी समारोह के दौरान देखने को मिला है। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर आसीन थे और चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा था। इसी दौरान कार्यक्रम में अपनी मां के साथ शामिल होने आए एक छोटे बालक दिलखुश बिश्नोई ने कुछ ऐसा किया कि वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि आमतौर पर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के आसपास त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा होता है और आम नागरिकों या बच्चों का सीधे तौर पर मंच तक पहुंचना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि मासूमियत और सच्चे आत्मविश्वास के आगे कड़े नियम-कायदे भी बेहद सहज और सरल हो जाते हैं।