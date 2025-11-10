जयपुर में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ली छात्रा की जान, फूट-फूटकर रो पड़े पिता

हादसे में आदर्श नगर, अशोक चौक निवासी 23 वर्षीय तनवी चांवरिया की मौके पर ही मौत हो गई। तनवी कनोडिया कॉलेज में एमए अंतिम वर्ष की छात्रा थी और सहपाठी के साथ सेंट्रल पार्क जाने के बाद घर लौट रही थी। टक्कर के बाद स्कूटी चालक वाहन लेकर भाग गया, जबकि बस चालक ने भी बस नहीं रोकी और उसे तेजी से भगा दिया।