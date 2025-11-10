जयपुर में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ली छात्रा की जान, फूट-फूटकर रो पड़े पिता

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। पृथ्वीराज मार्ग स्थित सेंट्रल पार्क गेट नंबर चार के पास सोमवार दोपहर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक कॉलेज छात्रा की मौत हो गई। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी पर कैब राइड ले रही छात्रा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह उछलकर सड़क पर गिर गई और सिर बस के पहिए के नीचे आ गया।
हादसे में आदर्श नगर, अशोक चौक निवासी 23 वर्षीय तनवी चांवरिया की मौके पर ही मौत हो गई। तनवी कनोडिया कॉलेज में एमए अंतिम वर्ष की छात्रा थी और सहपाठी के साथ सेंट्रल पार्क जाने के बाद घर लौट रही थी। टक्कर के बाद स्कूटी चालक वाहन लेकर भाग गया, जबकि बस चालक ने भी बस नहीं रोकी और उसे तेजी से भगा दिया।
गोविंद मार्ग स्थित बर्फखाना चौराहा के पास बस को सड़क किनारे खड़ा कर चालक बस की चाबी लेकर फरार हो गया। बस में यात्री मौजूद थे, लेकिन कोई भी चालक को पकड़ नहीं सका। राहगीरों ने लहूलुहान छात्रा को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बैग में मिली कॉलेज की रसीद और मोबाइल से उसकी पहचान हुई।
दुर्घटना थाना दक्षिण पुलिस ने बताया कि बस अलवर डिपो की है। बस को सड़क से हटाने के लिए अलवर से दूसरे चालक को चाबी लेकर बुलाया गया, जिसके बाद देर रात बस हटाई जा सकी।
मृतक छात्रा तनवी के पिता महेश नगर निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं। बेटी की मौत की खबर सुनकर वे अस्पताल में फूट-फूटकर रो पड़े। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार बस चालक की तलाश जारी है।
