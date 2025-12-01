Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में 3 महीने के मासूम का अपहरण, नशे की लत और पुरानी रंजिश में उठाया बच्चा

सांगानेर रेलवे स्टेशन से खानाबदोश महिला के तीन महीने के बेटे का अपहरण करने वाले आरोपी आकाश बैरवा को GRP ने गिरफ्तार किया। CCTV से पहचान हुई। मुहाना पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित छुड़ाया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 01, 2025

Jaipur Crime 3-month-old baby kidnapped accused arrested

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: सांगानेर रेलवे स्टेशन पर खानाबदोश महिला के तीन महीने के बेटे का अपहरण करने वाले व्यक्ति को राजकीय रेलवे पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के घर से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया।

एडीजी सुष्मित विश्वास ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मुहाना के कापराड़ा श्याम नगर निवासी आकाश बैरवा है, जो मूलत: टोंक जिले का रहने वाला है। उसने शनिवार रात करीब 11 बजे सांगानेर रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाली राधा धोबी के बच्चे को उठा लिया था।

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से आरोपी की पहचान की गई। इसके बाद मुहाना थाना पुलिस की मदद से आरोपी को उसके घर से पकड़ा गया और बच्चे को भी वहीं से छुड़ाया गया। मामले के खुलासे में मुहाना थाने के कांस्टेबल ओमप्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

घटना के पीछे पुराना झगड़ा

पुलिस के अनुसार, राधा धोबी ने गंगापुरसिटी निवासी याकुब खान से प्रेम विवाह किया था। दोनों का बड़ा बेटा 5 वर्ष का है, जबकि छोटा तीन महीने का है। यह परिवार सांगानेर रेलवे स्टेशन के आसपास खानाबदोश जीवन व्यतीत करता है और याकुब केटरिंग का काम करता है।

राधा और आरोपी आकाश दोनों को नशे की आदत है। कुछ दिन पहले दोनों में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आकाश राधा को सबक सिखाने के लिए उसके बच्चे को उठा ले गया। पुलिस के अनुसार आकाश के भी दो बच्चे हैं।

ये भी पढ़ें

कौन हैं संगीता आर्य? HC की टिप्पणी के बाद RPSC से इस्तीफा देने वाली सदस्य, चुनाव भी लड़ चुकीं, पति रह चुके हैं मुख्य सचिव
जयपुर
Sangeeta Arya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 07:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 3 महीने के मासूम का अपहरण, नशे की लत और पुरानी रंजिश में उठाया बच्चा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR Update : राजस्थान में एसआइआर की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाई गई, संशोधित कार्यक्रम जारी, BLO को मिली राहत

Rajasthan SIR deadline extended a week revised schedule released BLO got relief
जयपुर

Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी; अब इस अस्पताल में बनेगा 11 मंजिला IPD टावर, 74 करोड़ होंगे खर्च

जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में अब पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर का अलर्ट

cold wave alert
जयपुर

दिल्ली की युवती ने जयपुर के होटल में फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो रह गई दंग

Rajasthan Police
जयपुर

स्वास्थ्य जांच में नई क्रांति: छात्र ध्रुव के दो आविष्कार चर्चा में, हेल्थ और दवा जांच के लिए इनोवेटिव स्ट्रिप्स विकसित

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.