जयपुर में 3 महीने के मासूम का अपहरण, नशे की लत और पुरानी रंजिश में उठाया बच्चा

पुलिस के अनुसार, राधा धोबी ने गंगापुरसिटी निवासी याकुब खान से प्रेम विवाह किया था। दोनों का बड़ा बेटा 5 वर्ष का है, जबकि छोटा तीन महीने का है। यह परिवार सांगानेर रेलवे स्टेशन के आसपास खानाबदोश जीवन व्यतीत करता है और याकुब केटरिंग का काम करता है।