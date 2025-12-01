जयपुर में 3 महीने के मासूम का अपहरण, नशे की लत और पुरानी रंजिश में उठाया बच्चा

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: सांगानेर रेलवे स्टेशन पर खानाबदोश महिला के तीन महीने के बेटे का अपहरण करने वाले व्यक्ति को राजकीय रेलवे पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के घर से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया।
एडीजी सुष्मित विश्वास ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मुहाना के कापराड़ा श्याम नगर निवासी आकाश बैरवा है, जो मूलत: टोंक जिले का रहने वाला है। उसने शनिवार रात करीब 11 बजे सांगानेर रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाली राधा धोबी के बच्चे को उठा लिया था।
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से आरोपी की पहचान की गई। इसके बाद मुहाना थाना पुलिस की मदद से आरोपी को उसके घर से पकड़ा गया और बच्चे को भी वहीं से छुड़ाया गया। मामले के खुलासे में मुहाना थाने के कांस्टेबल ओमप्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस के अनुसार, राधा धोबी ने गंगापुरसिटी निवासी याकुब खान से प्रेम विवाह किया था। दोनों का बड़ा बेटा 5 वर्ष का है, जबकि छोटा तीन महीने का है। यह परिवार सांगानेर रेलवे स्टेशन के आसपास खानाबदोश जीवन व्यतीत करता है और याकुब केटरिंग का काम करता है।
राधा और आरोपी आकाश दोनों को नशे की आदत है। कुछ दिन पहले दोनों में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आकाश राधा को सबक सिखाने के लिए उसके बच्चे को उठा ले गया। पुलिस के अनुसार आकाश के भी दो बच्चे हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग